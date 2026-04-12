El análisis de Arturo Pérez-Reverte sobre la honestidad, la actualidad y el paso del tiempo

El escritor, periodista y académico de la RAE Arturo Pérez-Reverte, dio una charla en el programa Aprendemos Juntos BBVA: "A mi edad tengo muy pocas certezas y muchas incertidumbres". Con 74 años, explica cómo su edad impacta en su forma de ver el mundo actual, adoptando el rol de un verdadero observador del cambio.

El autor de Sidi (2019) o Línea de fuego (2020) afirma que la fe y las certezas se le fueron diluyendo con los años. En la etapa de su juventud, Pérez-Reverte se consideraba una persona con fuertes convicciones. Pero al día de hoy esta firmeza no se mantiene sino todo lo contrario: duda constantemente. Explica que cada pérdida de una vieja convicción es una nueva oportunidad para seguir aprendiendo.

La pérdida de certezas como motor creativo

El hecho de desprenderse de aquellas convicciones pasadas, bajo la lupa del autor, es lo que lo hace seguir descubriendo y apreciando el mundo actual: "Me gusta, por eso escribo novelas, precisamente con esa incertidumbre, ese territorio gris e incierto, contradictorio”. Por esas contradicciones entre su presente y su pasado es que Pérez-Reverte le encuentra sentido a la vida. La hace curiosa, desafiante y por tanto, vale la pena esperar a ver qué nos depara.

“Cada día pierdo una verdad y me gusta descubrir cuál será”. Lo que podría percibir como algo caótico o desconcertante, el escritor lo aprovecha para seguir expandiendo su curiosidad y su mente. Y con esto, reflexiona sobre la madurez: "Hay dos cosas que me hacen mirar el mundo con interés cada mañana. Una es esa: a ver qué verdad me va a ser arrebatada hoy. Y siempre hay alguna”.

“Fui educado para un mundo que ya no existe”

Según el autor, su generación (particularmente, los baby boomers) se estructuró por valores, normas y creencias que hoy han desaparecido: “Tenía cosas buenas y cosas malas, pero era mi mundo. Y ahora estoy asistiendo, de una manera muy interesada, al final de ese mundo que es el mío”. La concepción del trabajo, de la felicidad, de las relaciones, todo fue mutando. Sin embargo, Pérez-Reverte no mira ese pasado con melancolía, sino que mantiene su postura de observante con una serenidad poco habitual en las personas de esta edad, cuando toca hablar del paso del tiempo. Y su fórmula para no resistirse al cambio (sea para personas mayores o también jóvenes) es clara: la curiosidad es el antídoto frente al miedo.

Los 5 libros imprescindibles de Pérez-Reverte para entender su visión del mundo

Arturo Pérez-Reverte ha escrito numerosos libros y ensayos de diverso tipo, algunos de los cuales fueron adaptados a la gran pantalla, como es el caso de El maestro de esgrima, La tabla de Flandes y El club Dumas. Dentro de sus obras más destacadas, y con las que más se revela la postura actual del autor, se encuentran: El caballero del jubón amarillo (2003), Sidi (2019), El italiano (2021), Línea de fuego (2020), Revolución: una novela (2022).