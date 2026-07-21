Dormir con el celular en la habitación se asocia con más uso problemático de pantallas y riesgo de ciberacoso

Mantener el celular dentro de la habitación durante la noche podría favorecer un uso más problemático de las pantallas y aumentar el riesgo de ciberacoso entre los adolescentes. Así lo indican dos investigaciones recientes que analizaron los hábitos digitales de jóvenes de entre 12 y 14 años.

Uno de los estudios, publicado en junio de 2026 en la revista científica Acta Paediatrica y citado por CNN, siguió a cerca de 8.000 adolescentes y observó que quienes utilizaban pantallas en sus habitaciones durante la noche tenían más probabilidades de incrementar ese hábito y desarrollar un uso problemático de los dispositivos un año después.

Un segundo trabajo, basado en datos del Adolescent Brain Cognitive Development Study y publicado en el Journal of Adolescent Health, encontró que estos adolescentes también presentaban un mayor riesgo tanto de sufrir ciberacoso como de participar en este tipo de conductas en internet.

El doctor Jason Nagata, profesor asociado de Pediatría de la Universidad de California en San Francisco y autor principal de ambas investigaciones, explicó a CNN que la menor supervisión parental cuando los dispositivos permanecen en las habitaciones podría influir en estos resultados. También señaló que la información sobre ciberacoso fue reportada por los propios adolescentes, por lo que algunos casos podrían no haberse declarado.

Los estudios muestran, además, que los adolescentes utilizan el teléfono durante casi una hora entre las 22.00 y las 6.00 en los días de clase, concentrando la mayor parte de ese tiempo entre la medianoche y las cuatro de la madrugada.

Adolescente usa el celular. Foto: Freepik.

El uso de pantallas durante las comidas también preocupa

Según CNN, tanto la Academia Estadounidense de Pediatría como otros especialistas recomiendan desde hace años que los menores no duerman con dispositivos electrónicos en sus habitaciones. Nagata considera que estos nuevos hallazgos refuerzan esa recomendación, dado el papel que cumple el sueño en la salud física, mental y el desarrollo de los adolescentes.

Las investigaciones también observaron que los jóvenes que utilizan pantallas durante las comidas tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de ciberacoso. Para Nagata, este hábito puede reducir las oportunidades de conversar con padres o cuidadores sobre las experiencias cotidianas.

Además, comer frente a una pantalla se relacionó con un mayor aumento de peso, ya que la distracción puede favorecer un consumo excesivo de alimentos o hacer que se coma sin sensación de hambre.

La psicóloga Anna Seewald, citada por CNN y ajena a las investigaciones, recomendó establecer espacios libres de dispositivos durante las comidas para favorecer la comunicación familiar y fortalecer los vínculos entre padres e hijos.

El ejemplo de los padres también influye

Otro de los hallazgos fue que el uso problemático de pantallas por parte de los padres se asocia con un mayor riesgo de que sus hijos desarrollen comportamientos similares con el tiempo.

Según Nagata, cuando los adultos aumentan el tiempo que pasan frente a las pantallas, también crece la probabilidad de que los adolescentes presenten síntomas de dependencia o conflictos relacionados con las redes sociales.

Tanto Nagata como Seewald coincidieron en que los padres pueden fomentar hábitos digitales más saludables dando el ejemplo, limitando el uso del celular durante la noche y las comidas y explicando a sus hijos cuándo su utilización resulta realmente necesaria.

En base a El Tiempo/GDA