De la voluntad de los 20 al juicio de los 40: el viaje del pensamiento que define la madurez humana

Benjamin Franklin es recordado como científico, inventor, diplomático y uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Sin embargo, además de sus aportes a la historia, dejó una reflexión que continúa siendo citada por especialistas en crecimiento y desarrollo personal: “A los 20 años gobierna la voluntad; a los 30, la inteligencia; y a los 40, el juicio”.

Aunque fue escrita en el siglo XVIII, esta frase mantiene su vigencia porque propone una manera simple de comprender cómo evolucionan las capacidades humanas a medida que avanza la vida. Más que una regla universal, Franklin planteó una reflexión sobre el modo en que la experiencia modifica la forma de pensar, tomar decisiones y enfrentar los desafíos cotidianos.

A los 20 años: la voluntad impulsa las decisiones

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Según Benjamin Franklin, la primera etapa está dominada por la voluntad. Durante la juventud, la energía, la curiosidad y el deseo de construir un proyecto de vida suelen favorecer decisiones rápidas y una mayor predisposición a asumir riesgos. En este período predominan las ganas de explorar nuevas oportunidades, iniciar estudios, emprender proyectos o cambiar de rumbo. La voluntad actúa como el motor que impulsa a actuar, incluso cuando todavía no se conocen todas las consecuencias de cada elección.

A los 30 años: la inteligencia gana protagonismo

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Para Franklin, la siguiente transformación aparece alrededor de los 30 años, cuando la inteligencia comienza a desempeñar un papel central en la toma de decisiones. En esta etapa, el conocimiento deja de ser solo información acumulada y pasa a convertirse en una herramienta para resolver problemas, establecer prioridades y diseñar estrategias más efectivas.

La experiencia laboral, las relaciones personales y el aprendizaje obtenido a partir de los errores permiten analizar con mayor claridad las distintas alternativas antes de actuar. En este contexto, la inteligencia no se limita al conocimiento académico, sino que también implica la capacidad de aplicar el razonamiento para alcanzar objetivos de forma más eficiente.

A los 40 años: el juicio como expresión de la madurez

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La tercera etapa identificada por Franklin llega alrededor de los 40 años, cuando el juicio pasa a ocupar un lugar predominante. A diferencia de la voluntad o la inteligencia, el juicio combina experiencia, conocimiento y prudencia para evaluar las consecuencias de cada decisión. Es una capacidad que suele fortalecerse con el paso del tiempo y que permite analizar una situación desde diferentes perspectivas antes de actuar.

En otras palabras, representa la habilidad para reconocer qué decisiones dieron buenos resultados en el pasado, cuáles no y cómo utilizar ese aprendizaje para afrontar nuevos desafíos con mayor equilibrio.

¿La madurez depende únicamente de la edad?

Las investigaciones sobre desarrollo humano, bienestar psicológico y salud mental indican que la madurez no llega automáticamente con el paso de los años. Factores como la educación, el entorno familiar, la personalidad, las experiencias de vida y las oportunidades disponibles influyen en el desarrollo de las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos cotidianos.

Un estudio sobre sabiduría y salud mental, realizado por la Universidad de California en San Diego (UCSD) y dirigido por el neuropsiquiatra Dilip V. Jeste, analizó a personas de entre 17 y 92 años. Los resultados mostraron que los niveles de sabiduría tienden a aumentar durante la mediana edad, aunque ese proceso no ocurre de la misma manera en todos los individuos.

Con el paso del tiempo, la combinación de voluntad, inteligencia y juicio puede favorecer el desarrollo de capacidades como la resiliencia, la empatía, el liderazgo y la sabiduría práctica, entendida como la capacidad de tomar decisiones considerando no solo los resultados inmediatos, sino también el impacto que tendrán sobre los demás.