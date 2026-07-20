Día del Amigo: cinco formas de agradecer a tus amigos y por qué los vínculos cuidan tu cerebro

Aunque solemos asociar el bienestar con la alimentación, el ejercicio y el descanso, cada vez más investigaciones ubican a los vínculos sociales entre los factores que más influyen en la calidad de vida. Tener amigos en quienes confiar reduce la sensación de soledad, reduce el estrés y promueve una mejor regulación emocional. Por eso, este Día del Amigo —que se celebra cada 20 de julio en Uruguay— es una gran oportunidad para agradecer.

Las amistades de calidad no solo nos hacen más felices, sino que también protegen la salud física y mental. Incluso se ha observado que las personas con redes sociales sólidas presentan menor riesgo de depresión, ansiedad y deterioro cognitivo en la vejez.

Cuando atravesamos una situación estresante, hablar con un amigo ayuda a reorganizar los pensamientos, validar las emociones y encontrar nuevas perspectivas. Ese acompañamiento también tiene un correlato fisiológico: disminuye la activación del sistema de estrés, favorece la liberación de oxitocina —una hormona vinculada al apego y la confianza— y contribuye a reducir los niveles de cortisol.

Además, las amistades saludables suelen incentivar hábitos beneficiosos. Es más probable mantener actividad física, salir a caminar, participar en actividades recreativas o sostener proyectos cuando se hace en compañía.

Grupo de amigos. Foto: Freepik.

No se trata de cantidad, sino de calidad

Uno de los errores más frecuentes es pensar que tener muchos amigos equivale a estar mejor. Sin embargo, la evidencia muestra que lo verdaderamente importante es la calidad del vínculo. Las relaciones marcadas por la crítica constante, la manipulación o la falta de reciprocidad pueden generar más desgaste que bienestar.

Algunas formas de cultivar la amistad son: escribir o llamar sin esperar una ocasión especial, compartir actividades, escuchar con atención —sin intentar resolver inmediatamente los problemas—, mostrar interés por los proyectos y desafíos del otro y agradecer explícitamente aquello que se valora del vínculo.

La gratitud fortalece las relaciones porque hace visible algo que muchas veces se da por sentado. Además, ser agradecidos reduce la respuesta de lucha o huida del sistema nervioso, lo que se traduce en menor inflamación, mejor salud cardiovascular y un sistema inmunológico más resistente. A continuación, cinco formas originales de agradecer a un amigo este 20 de julio:



Escribir una carta a mano. En tiempos de comunicación instantánea, dedicar unos minutos a escribir qué significa esa persona puede convertirse en un recuerdo para toda la vida. Crear una cápsula del tiempo. Reunir fotos, entradas de espectáculos, anécdotas o pequeños objetos compartidos en una caja para abrir dentro de algunos años. Regalar una experiencia. En lugar de un objeto, invitar a cocinar juntos, hacer una caminata o asistir a un espectáculo. Preparar un frasco de recuerdos. Llenarlo con papeles donde uno escriba momentos compartidos, aprendizajes o motivos por los que agradece esa amistad. Recuperar una tradición. Organizar una cena con juegos de mesa, cocinar una receta que los identifique o volver al lugar donde nació la amistad.

Personas abrazándose. Foto: Freepik.

Con frecuencia damos por hecho que nuestros amigos saben cuánto los queremos. Sin embargo, expresar reconocimiento fortalece el vínculo y también genera bienestar en quien lo hace: favorece emociones positivas, aumenta la sensación de conexión y ayuda a enfocarse en los aspectos valiosos de la propia vida.

Este Día del Amigo nos recuerda que las relaciones significativas no solo se celebran, sino que también se cuidan. Porque, entre todas las cosas que contribuyen a una vida plena, pocas tienen un impacto tan profundo como saber que, pase lo que pase, siempre habrá alguien del otro lado dispuesto a escuchar, acompañar y compartir el camino.