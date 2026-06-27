Dos hermanos uruguayos unieron la programación y la psicopedagogía para crear una app que combate la soledad

Shaiel y Giuliana Tito Virgilio dejaron de preocuparse por la salud mental y la soledad de los uruguayos y decidieron ocuparse del asunto. Unieron sus saberes —él programador y ella psicopedagoga— e idearon Numa, una app basada en inteligencia artificial que procura acompañar a personas que atraviesan situaciones de soledad, promover el encuentro con otros y activar alertas si detecta una situación de riesgo.

Soynuma.app nació con una inquietud que respaldaron con números: el aumento en las cifras vinculadas a la salud mental y la sensación de aislamiento que —entienden— atraviesa a personas de todas las edades. A partir de esa premisa, los hermanos se preguntaron qué podían hacer desde sus profesiones para ofrecer una herramienta útil y accesible.

“Yo entendía la parte de programación y de hacer la aplicación, pero me faltaba la parte clínica o profesional. Ahí es donde entra Giuliana”, recordó Shaiel (22).

Para Giuliana (27), licenciada en Psicopedagogía, que trabaja tanto en el ámbito institucional como en clínica, encontró en ese proyecto la posibilidad de transformar una preocupación compartida en una propuesta concreta. “Conversábamos sobre qué herramientas teníamos para armar un proyecto que fuera rentable, pero que respondiera a una necesidad que vemos a simple vista, que es una gran demanda social”, detalló.

Esa demanda, señaló, tiene varias caras. “Por un lado están los índices de depresión, ansiedad y otros trastornos vinculados a la salud mental. Pero también hay una sensación general de soledad que muestran entrevistas, estadísticas y trabajos académicos. No es algo generacional, sino transversal a todas las edades. Ahí nace Numa”.

Actualmente la aplicación se encuentra en etapa de pruebas. Ya fue utilizada por unos 50 usuarios y evaluada por entre cinco y diez psicólogos y otros profesionales de la salud mental, quienes colaboran en el ajuste de sus respuestas.

“Queríamos conocer mejor cómo respondía Numa y cómo podía conocer al usuario para ofrecer respuestas adecuadas. Una de las diferencias que buscábamos respecto de otros chats era que no dijera siempre que sí o que no le diera siempre la razón al usuario, porque veíamos que ese era uno de los problemas de la inteligencia artificial”, explicó Giuliana.

Shaiel Tito Virgilio, cocreador de Numa. Foto: Ignacio Sánchez.

El trabajo conjunto con profesionales también permitió definir protocolos específicos para situaciones delicadas. “Si la persona registra un contacto de emergencia y se detecta una situación crítica, la aplicación puede comunicarse automáticamente con ese número. Si no existe ese contacto, deriva a una línea de emergencia. Además, cuando alguien atraviesa una crisis, las respuestas ya no quedan libradas únicamente a la inteligencia artificial, sino que siguen criterios definidos junto a psicólogos”, señaló Shaiel.

Aunque el proyecto surgió pensando en la salud mental, sus creadores insistieron en que el objetivo es mucho más amplio y que la palabra clave es la soledad.

“Somos una población muy envejecida y la soledad es un tema enorme. Queremos que sea una herramienta sencilla, intuitiva y cercana, que acerque a las personas”, afirmó. Por eso, Numa no pretende convertirse en un sustituto de los vínculos humanos, sino en un puente hacia ellos.

“Nuestra intención no es que todo quede entre Numa y el usuario. Queremos que pueda decirte dónde hay un taller de cerámica cerca, una plaza, un club de lectura o actividades que te permitan encontrarte con otras personas. La idea es ayudar en cuestiones que tienen que ver con el vínculo y con acercar personas”, agregó Giuliana.

Giuliana Tito Virgilio, cocreadora de Numa App. Foto: Numa App.

Los hermanos creen que hoy muchas personas buscan compañía en espacios que, paradójicamente, terminan profundizando el aislamiento.

“Muchos jóvenes, cuando se sienten solos o aburridos, terminan entrando a redes sociales. Esas plataformas buscan que permanezcas más tiempo dentro de la aplicación y no necesariamente que te acerques a otras personas. Además, si estás pasando por un mal momento, puede aparecer cualquier contenido y no hay un equipo profesional detrás”, advirtió Shaiel.

En cambio, el contenido de Numa continúa siendo revisado y actualizado por especialistas.

“La idea es que esté en constante actualización. Los psicólogos nos indican cuál sería la mejor respuesta para determinados planteos y nosotros incorporamos esos criterios al funcionamiento de la aplicación”, agregó.

El proyecto apunta a que la versión básica sea gratuita y de acceso ilimitado. Más adelante prevén incorporar funciones adicionales para usuarios y también herramientas específicas para profesionales de la salud, como reportes o historiales que puedan servir de apoyo entre una sesión y otra.

Mientras avanzan en el desarrollo para Android e iOS, ambos imaginan una aplicación instalada en miles de teléfonos y, sobre todo, capaz de generar pequeños cambios en la vida cotidiana de quienes la utilicen. “Me gustaría que la gente pierda el miedo a hablar con una inteligencia artificial cuando sabe quién está detrás del proyecto y cuál es su propósito. La base de todo esto es acompañar a las personas”, sentenció Shaiel.

Giuliana coincidió y resumió el objetivo que persiguen: “Ojalá podamos recibir mensajes de personas que digan que gracias a Numa conocieron un club de lectura, encontraron una actividad o se vincularon con otras personas. Queremos aportar a la interacción social en un momento en que se está generando mucha distancia entre las personas”.