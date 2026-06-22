Cuatro rituales de San Juan que podés hacer en casa: propuestas para purificarte y cerrar ciclos

Cada 23 de junio, la noche de San Juan vuelve a encender una idea poderosa: que a veces necesitamos un gesto simbólico para soltar, ordenar y empezar de nuevo. Aunque sus raíces se mezclan entre tradiciones paganas y celebraciones cristianas, la fecha sigue convocando incluso a personas que no se consideran religiosas. ¿La razón? Más allá de la fe, los rituales de San Juan ofrecen una pausa para revisar qué queremos dejar atrás y qué queremos atraer a nuestra vida.

La llamada Noche de San Juan —celebrada en la víspera del 24 de junio, día de San Juan Bautista— está asociada desde hace siglos a prácticas de purificación y renovación. En muchas culturas, el fuego simboliza transformación; el agua, limpieza y renacimiento; y las hierbas, protección y cuidado. Aunque no exista evidencia científica de que los rituales “cambien la energía”, sí pueden tener un valor psicológico: ayudan a poner en palabras lo que pesa y ofrecen una sensación de cierre profundamente reparadora.

Fogata de San Juan. Foto: Archivo.

Cuatro rituales de San Juan para hacer en casa

La clave, si uno quiere sumarse, no es reproducir una tradición al pie de la letra, sino apropiarse de su sentido. Es decir: usar el ritual como una herramienta de introspección, no como una obligación ni como una prueba de fe.



El papel que se quema. Es, probablemente, el ritual más conocido de San Juan. La propuesta es simple: escribir en un papel aquello que se quiere dejar atrás. Puede ser una preocupación, un hábito, una culpa, una relación desgastante, una autoexigencia excesiva o una forma de hablarse a uno mismo que ya no hace bien. Después, ese papel se quema de forma segura (en una fogata habilitada, en un recipiente apto o incluso, en una versión más doméstica, rompiéndolo si no se quiere usar fuego). El papel de los deseos. La otra variante consiste en escribir no lo que se va, sino lo que se quiere atraer: descanso, vínculos más sanos, paciencia, foco, valentía, salud, tiempo para uno mismo. En lugar de formular grandes consignas abstractas, puede ser más útil traducir el deseo a algo concreto y posible: “Quiero volver a caminar tres veces por semana”, “Quiero retomar una amistad”, “Quiero pedir ayuda cuando me sienta desbordado”. En algunas tradiciones ese papel se guarda, en otras se quema o se deja bajo la almohada. El agua con hierbas. Otra costumbre vinculada a San Juan consiste en dejar durante la noche un recipiente con agua y hierbas aromáticas —como romero, lavanda, menta, ruda, laurel o hierbaluisa— y usarlo a la mañana siguiente para lavarse la cara o las manos. La tradición lo asocia a la limpieza de malas energías. En Galicia, por ejemplo, existe la tradición del agua de San Juan con siete hierbas, vinculada a protección y purificación. El ritual de cierre. No todo ritual de purificación tiene que incluir fuego o agua. También se puede usar la fecha para hacer una especie de inventario emocional de mitad de año. Tomarse 20 minutos para responder, por escrito, tres preguntas: ¿Qué está drenando mi energía? ¿Qué me hizo bien en estos meses y quiero sostener? ¿Qué necesito cambiar para sentirme un poco más en paz? Después, con esas respuestas, se puede guardar una hoja en un sobre, romper otra, prender una vela, salir a caminar o simplemente compartirlo con alguien de confianza.

Hombre escribe relajado. Foto: Freepik.

De esta manera, San Juan puede ser una excusa para hacer algo que muchas veces postergamos: frenar, revisar y preguntarnos cómo estamos. No para resolverlo todo en un ritual, sino para abrir una conversación con uno mismo. Aun despojados de su dimensión religiosa, estos rituales ofrecen algo simple y poderoso: la posibilidad de detenerse una noche, nombrar lo que pesa, agradecer lo que permanece y elegir con qué queremos seguir caminando la segunda mitad del año.