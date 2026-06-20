Noche de San Juan en Uruguay: dónde disfrutar fogatas, música y rituales en Montevideo y el interior

*Virginia de @paseos_en_familia

De raíces celtas, paganas y cristianas, la celebración en torno a San Juan Bautista volverá a reunir a miles de personas para conmemorar el solsticio de invierno (o de verano según el hemisferio). Esta fiesta ancestral, que cada vez gana más adeptos y se va extendiendo hacia distintos puntos del país, suma esta temporada, nuevas propuestas culturales y gastronómicas, para todos los gustos.

Esto se refleja en la nutrida agenda de actividades que, si el clima lo permite, tendrán lugar desde este sábado 20 al domingo 28 de junio, a lo largo y ancho del territorio, encendiendo cada hoguera de la fiesta junina más popular.

San Juan en Montevideo

La Plaza Varela recibirá nuevamente al tradicional festejo de la “Nit de Sant Joan” una de las fiestas más emblemáticas de la cultura catalana, organizada por el club Casal Catalá de Montevideo. La cita será el 27 de junio (inicialmente era el 23 pero se pospuso por pronóstico de lluvia), de 19 a 22 horas, con un encuentro abierto a la comunidad, que ofrecerá música en vivo, feria gastronómica y la popular fogata, con entrada libre.

El Museo de la Movilidad y las Identidades (ex Museo de las Migraciones) -MUMI- de la Ciudad Vieja, invita a festejar este martes 23 de 19 a 23 horas junto a shows de música, fogatas, feria de emprendedores y artesanos, punto de hidratación y cantina. Se destaca el armado de un rincón infantil para que los más chicos también disfruten y se diviertan. La entrada es libre.

En el Club Brasilero se podrá disfrutar de la “Festa Junina”, y según su organizador, el Instituto de Cultura Uruguayo-Brasileño, esta será la mayor fiesta junina de Montevideo. Además de una barra de comidas típicas, contará con discoteca, juegos, cabina de fotos, toro mecánico y no faltarán los sorteos con premios. Para el público en general la entrada cuesta $600 y el encuentro será el sábado 27 de junio a las 21 horas.

Por su parte el Centro Gallego de Montevideo hará su tradicional Queimada y promete una experiencia de magia gallega en torno al fuego y tradiciones, la noche del 27 a partir de las 21 horas. Los cupos son limitados y requiere reserva previa al 091422367

En el centro Once Cultural Oeste se realizará una feria mística y mancias, con rueda de canto popular y folklore a micrófono abierto, con distintas propuestas musicales. La celebración finalizará con la tradicional hoguera y queimada. Será en Grecia 3194 esquina Méjico, en el Cerro de Montevideo, y la entrada es libre.

En la Plaza Terminal Goes (General Flores y Aramburú) el miércoles 24 de 19 a 22 horas se realizará la quinta edición de la Fiesta de San Juan Bautista organizada por Mosaico Cultural –sin fronteras- y Cofradía San Juan de Montevideo. Se contará con la música de tambores afrovenezolanos y con candombe afrouruguayo y habrá canto y baile para quienes se acerquen.

En tanto el Municipio F anunció que se encenderán fogatas en la Plaza Atahualpa Yupanqui (Cefeo y Piscis) el martes 23 a las 17:30 horas, en ocasión de la inauguración de las recientes obras.

El Centro Valle Miñor también invita a compartir una noche de magia con queimada, baile, música y tapeo. Será el sábado 20 a las 20 horas en Julio Cesar 1431.

Foto: Difusi

Balnearios y zona Este

Distintos balnearios de Canelones se suman a encender las hogueras con distintas propuestas abiertas al público. Atlántida tendrá su celebración este sábado 20 de 12 a 20:30 horas, con propuestas gastronómicas variadas. A las 16 horas Gonzalo Brown dará un espectáculo para toda la familia, luego estará Diego Rossberg y a las 17:30 está previsto el encendido de la gran fogata. Los Morrigans darán el cierre sobre la 19 horas.

Cerca de allí, en el Paseo Gastronómico Parque del Plata, el sábado 27 se celebrará la noche de San Juan a partir de las 18 hs. Habrá fogata, música en vivo con Los Morrigans y City of Montevideo Pipe Band, queimada para compartir y opciones gastronómicas locales.

Por su parte, La Floresta también tendrá su festejo junino el martes 23 desde las 17 hs. en la zona de las tradicionales letras gigantes ubicadas en la Rambla del balneario canario. La propuesta incluye fogata, esquelas, gaitas, malabares con fuego, tambores, música y artesanías.

En Maldonado también se preparan festejos. El Argentino Hotel de Piriápolis ofrece a sus huéspedes, ingreso gratuito a “Las hogueras de San Juan”, celebración que será este sábado 20 desde las 19:30 horas, e incluye degustación de queimada y quema de los deseos en la hoguera. Para el público general el costo será de $1.200 con una consumición en el Salón Acuario.

En Punta del Este se celebrará el solsticio de invierno con una feria gastronómica y artesanal en la Plaza México, este sábado 20 desde las 10 horas. Al mediodía se dará una clase abierta de yoga, y durante la jornada habrá degustaciones, música, y actividades infantiles. El evento es de entrada libre.

Por su parte, el municipio de Aiguá, al norte del departamento de Maldonado, celebrará a lo grande. La propuesta invita a vecinos y visitantes de todo el país a compartir una jornada única donde la tradición, el arte y la comunidad se unen en torno a una celebración cargada de simbolismo y emociones. Habrá música, danza, circo y juegos tradicionales. Será en la Plaza Artigas, el sábado 20 desde el mediodía hasta la medianoche.

Otras localidades del interior, chacras y bodegas

Al norte del departamento de Canelones también el público podrá asistir a propuestas con impronta local, donde las fogatas serán el eje de los rituales colectivos y de expresiones artísticas. Desde ollas gigantes hasta platos de autor, la variedad es muy amplia y para todos los bolsillos.

La Ruta de la Horticultura es una de las propuestas que conjuga turismo rural en la zona de San Antonio con fogata, cena casera, música y juegos típicos de la celebración junina. Será el sábado 20 y se debe reservar al 095907975. Otras opciones en la zona rural del departamento se realizarán el sábado 27: desde el mediodía en el Empalme Dogliotti (Ruta 46 y 64), se podrá probar cazuela de mondongo, carne a la parrilla y pasteles junto a la fogata. Esta celebración contará también con la presencia de artistas locales. El mismo día pero a las 19 horas, la Estación Piedras de Afilar (Ruta 103), tendrá su hoguera encendida e invita a quienes se acerquen, a traer escrito su deseo para quemar los papeles al fuego. Habrá venta de tortas fritas, chocolate y choripanes.

También las bodegas se suman a los festejos y ofrecen completas propuestas con menú de varios pasos y degustación de distintos vinos. Los precios rondan los $2000 por persona. Algunas bodegas disponen de transporte opcional desde Tres cruces y se pueden ver los detalles de cada propuesta en el sitio web de Turismo de Canelones.

En Nueva Helvecia, departamento de Colonia, Bodega Los Pinos ofrece degustación de vinos y productos locales, fogata, música y el encanto de los viñedos. Debe agendarse al 098238398.

En la zona rural de Montevideo, La Baguala invita a compartir la víspera de San Juan con música en vivo y una propuesta de gastronomía de autor, pensada especialmente para la ocasión, en un entorno natural. El evento con cena incluida tiene un costo de 100 dólares por pareja, aunque se puede optar también por la estadía en la chacra con actividades al otro día, para vivir la experiencia completa.

Tacuarembó y Salto

Por primera vez se celebra en estas fechas, en la región de las Quebradas del Norte, el Festival Fogonera de Cañas “Fogón, mate y tradición”, en el Camping Entre Las Sierras de Cañas, en Pueblo 33. Será este sábado 20 desde las 12 horas, con entrada libre. Además, por un ticket de $350 se podrá degustar un plato combinado de guiso de charque y poroteada, e incluye postre, para lo que sugieren llevar menage propio. Habrá música en vivo y promete ser una tarde de encuentro y tradición en un entorno natural único del departamento norteño. Se puede reservar el ticket con anticipación y obtener más información al 092458094.

Termas del Dayman se suma a los festejos, con una propuesta que se extenderá por todo el fin de semana e incluye feria de emprendimientos locales, carrera de mozos, fogones, espectáculos, gastronomía, actividades deportivas y culturales, con entrada gratuita. El sábado 20 se ofrecerá una buseca gigante a las 13 horas y está confirmada la actuación de la cantautora Catherine Vergnes para el cierre de la jornada. Al caer el sol se encenderán los fogones. El domingo 21 a las 11 horas en la Plaza Tierra de Campeones, se dará fin a la celebración con la propuesta de Energía en San Juan.

Dado que se esperan lluvias para algunos días de la semana próxima, recomendamos chequear con cada lugar por si ha habido algún cambio de fechas. Estas y otras ideas se pueden ver en @Paseos_en_Familia, cuenta de Instagram en la que se reúnen y difunden diversas propuestas de entretenimiento, turismo y cultura para toda la familia.