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El País Paula Imperdibles

Noche de San Juan

Clara Avellino
12/06/2026, 01:27
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La noche más esperada del mes se vive en la Bodega Ángel Fallabrino (Camino A. Hudson 5425) con tres jornadas para celebrar la llegada del invierno alrededor del fuego y los rituales del vino. Los días 20, 21 y 22 de junio, la bodega abre sus puertas para vivir una experiencia que combina fogatas, vino caliente, danzas típicas, visitas guiadas por los viñedos y música en vivo, en un entorno especialmente ambientado para la ocasión. La propuesta gastronómica incluye parrilla y ensaladas, postre, café y canilla libre de refrescos, y sus vinos. Una excusa ideal para reunirse, brindar y entregarse a una de las veladas más mágicas de la temporada. Comienza a las 20:00 horas. Reservas al 098 392 470.

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