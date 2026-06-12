Noche de San Juan
La noche más esperada del mes se vive en la Bodega Ángel Fallabrino (Camino A. Hudson 5425) con tres jornadas para celebrar la llegada del invierno alrededor del fuego y los rituales del vino. Los días 20, 21 y 22 de junio, la bodega abre sus puertas para vivir una experiencia que combina fogatas, vino caliente, danzas típicas, visitas guiadas por los viñedos y música en vivo, en un entorno especialmente ambientado para la ocasión. La propuesta gastronómica incluye parrilla y ensaladas, postre, café y canilla libre de refrescos, y sus vinos. Una excusa ideal para reunirse, brindar y entregarse a una de las veladas más mágicas de la temporada. Comienza a las 20:00 horas. Reservas al 098 392 470.
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