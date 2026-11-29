Ciertos escenarios cotidianos nos dan la posibilidad de distinguir entre la lealtad a lo que uno es hoy y la obediencia a una decisión que tomó alguien que fuimos en otro momento.

Inercia. La inercia es la muestra más pura del concepto de costo hundido. Si ya hemos pasado la página 200 de una novela pesada, la mente nos dice que sería una pena dejarla a medias. Esta es una manifestación del sesgo de seguir invirtiendo tiempo, dinero o energía solo por lo que pusimos antes.

Racionalmente, lo invertido no vuelve, pero emocionalmente sentimos que al detenernos desperdiciamos el esfuerzo pasado.

Sin embargo, el tiempo dedicado a terminar algo que no se disfruta es tiempo que se le resta a una lectura que sí podría apasionarnos. Si lo soltamos no sería porque somos inconstantes; es respetar el propio tiempo libre.

Reserva. La reserva es, por ejemplo, guardar por años ropa que no nos queda o no va con nuestra etapa actual.

Aquí pesa el efecto de dotación: sentimos que deshacernos del objeto equivale a tirar el dinero que costó o a admitir que aquel proyecto personal nunca se concretó, cuando en realidad lo único que hace es ocupar espacio físico y mental en el presente.

Valoramos de más aquello que ya consideramos nuestro, y preferimos la incomodidad conocida de un proyecto estancado antes que el vacío de no saber qué sigue después.

Hombre frustrado. Foto: Commons.

Costumbre. La costumbre es obligarnos a sostener una actividad física, un horario o un compromiso social semanal que en su momento fue un motor, pero que hoy se cumple por pura inercia o por no decepcionar al grupo.

Cuando sentimos que algo funcionó en otro momento, nos cuesta aceptar que nuestras necesidades cambiaron. Cuando un objetivo nos importa, deja de ser algo que hacemos para convertirse en algo que somos. Bajarse se vive como una grieta en la propia valía o coherencia.

Tenacidad vs. obstinación.

La forma en la que emprendemos, mantenemos o abandonamos nuestros proyectos nos define, en cierto sentido. Los ejemplos más inofensivos son indicios de lo que puede suceder con aspectos más serios de nuestra existencia: el futuro académico, la vida afectiva o la trayectoria profesional.

La diferencia entre persistir con inteligencia o con terquedad está en la calidad de la respuesta que nos devuelve la realidad.

La perseverancia tiene sentido cuando enfrentamos fricciones propias del aprendizaje o de la ejecución (falta de práctica, ajustes de formato, tiempos de maduración). Cuando el contexto cambió, el propósito original se agotó o el costo emocional y físico supera cualquier beneficio posible, la insistencia se vuelve porfía.

Estudios Pixabay

Si cada intento aporta información nueva y nos acerca al logro, hay tracción. Si llevamos meses repitiendo las mismas acciones esperando un resultado distinto, estamos en piloto automático.

El pasado o los mandatos se borran si respondemos honestamente a la pregunta de si volveríamos a elegir el proyecto que estamos persiguiendo. Si decimos que no, lo que nos sostiene es la inercia o el compromiso previo, no el deseo ni la conveniencia actual.

Toda aspiración ocupa un espacio finito de atención y energía. A veces, el verdadero costo de no soltar no es lo que perderíamos, sino la imposibilidad de abrir espacio para algo más alineado con nosotros.

Hablar de renuncia.

Desde el punto de vista estrictamente semántico, renunciar es dejar voluntariamente algo que se tiene o se pretende; en ese sentido, la palabra es exacta. Sin embargo, en el plano emocional y cultural suele ser una palabra tramposa porque viene cargada de connotaciones de derrota, claudicación o falta de carácter.

Cuando le asignamos este nombre a una decisión, nuestro diálogo interno se pone a la defensiva y busca excusas para permanecer atados. Conviene hablar de cierre de ciclo, reformulación de planes o reasignación de recursos. No se trata de maquillar la realidad con eufemismos, sino de describir el acto con mayor justicia.

Según pasan los años.

Cuando somos mayores, el vínculo con lo que sostenemos entra en una tensión muy particular: por un lado, tenemos más criterio para dejar ir lo accesorio, y por otro, más historia acumulada en lo esencial.

Con los años adquirimos una conciencia mucho más nítida de que el tiempo es finito. Deja de tener sentido gastar energía en agradar por compromiso o sostener apariencias. La experiencia también nos demuestra que sobrevivir a un cierre no es el fin del mundo: ya cerramos etapas antes y sabemos que después vuelve a crecer algo nuevo.

Al pasar el tiempo, los proyectos, los objetos o los vínculos suelen estar entrelazados con nuestra biografía. A veces, al soltar, aparece el temor (muchas veces infundado) de que, si cerramos una puerta, a esta altura costará más abrir otra.

Mujer abre los brazos en señal de libertad. Foto: Freepik.

Ideas para tener en cuenta y aplicar en el día a día:

• Si todo nuestro empeño se va en mantener el proyecto a flote para que no se caiga, pero ya no queda margen para crear, disfrutar o expandirnos, es importante reconocer que estamos administrando una inercia, no trabajando en un proyecto.

• Si al imaginar que ese hábito o compromiso en cuestión desaparece mañana sin que tengamos que darle explicaciones a nadie, lo primero que sentimos es una exhalación profunda y liviandad, la decisión ya está tomada por dentro; solamente falta darle un permiso racional y tomar acción.

• Si sostener algo nos obliga a disfrazarnos de una versión anterior de nosotros mismos para cumplir con una antigua expectativa ajena, entonces es hora de cerrar la puerta y hacer espacio para lo que hoy sí nos representa.