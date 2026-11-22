Mirar, ver y crear: cómo recuperar la capacidad de observar y pensar por cuenta propia en la era digital
Las pantallas y la inteligencia artificial modifican nuestra atención y nuestra forma de percibir. Ana Abbona Santín explica por qué detenernos, observar y cuestionar es fundamental para desarrollar la creatividad.
Cuando dirigimos la atención con intención, curiosidad o formulando una pregunta abierta, construimos sentido, descubrimos conexiones ocultas y damos forma a algo nuevo a partir de lo que ya está ahí.
La observación no es un acto pasivo. En ocasiones, miramos lo que pasa frente a nuestros ojos por inercia, pero ver implica elegir un encuadre, detenernos en un detalle, cambiar el ángulo o suspender los automatismos. Dos personas pueden estar ante el mismo paisaje, escena o problema y percibir realidades distintas según las características de su mirada.
Nuestro vínculo actual con las pantallas, las redes sociales y la inteligencia artificial transforma radicalmente el equilibrio entre mirar por inercia y ver con intención: modifica nuestros hábitos de atención y el tiempo que le concedemos a cada estímulo.
Las redes sociales y las pantallas.
Cuando deslizamos el dedo por una pantalla, otro ya eligió el encuadre, el recorte y el ritmo por nosotros. Nos acostumbramos a consumir imágenes prefabricadas en lugar de ejercer intencionalmente el acto de seleccionar qué merece nuestra pausa.
La lógica del scroll (desplazamiento infinito) entrena nuestra vista para escanear en milisegundos, no para detenernos. Ver con profundidad exige tiempo y quietud, pero las plataformas premian exactamente lo contrario: la reacción inmediata y el salto constante al siguiente estímulo.
Y al tener un dispositivo siempre a mano, nos es difícil sostener una pregunta abierta en forma presencial ante un paisaje, una conversación o un problema reales.
La inteligencia artificial.
La inteligencia artificial es extraordinaria para ordenar información y ofrecer síntesis rápidas, pero si la usamos para resolverlo todo de inmediato, podemos atrofiar nuestra capacidad de hacernos preguntas propias y tolerar la incertidumbre mientras conectamos lo que percibimos con lo que sabemos, sentimos y valoramos.
Si aceptamos la primera respuesta de un sistema generativo sin cuestionarla ni contrastarla con nuestros saberes o experiencia, corremos el riesgo de estandarizar nuestra mirada y dejar de descubrir las conexiones novedosas que pueden nacer a partir de nuestra observación personal.
Si la utilizamos bien, la inteligencia artificial funciona como un interlocutor que ayuda a cambiar el ángulo y explorar perspectivas inéditas, pero si la usamos en piloto automático, se convierte en un filtro que nos ahorra el esfuerzo (y nos quita el placer) de mirar por cuenta propia.
Hoy vivimos rodeados de herramientas que capturan nuestra vista, pero aún conservamos la capacidad de detenernos. Si suspendemos los automatismos y decidimos cuándo apagamos el flujo continuo de notificaciones, podemos volver a establecer nuestras prioridades, sostener la curiosidad sin buscar una respuesta instantánea y recuperar nuestra capacidad creativa.
La creatividad y las pantallas.
Construir originalidad transforma nuestro paso por el mundo y convierte una simple repetición de fórmulas ajenas en una experiencia genuina, permitiéndonos descubrir quiénes somos realmente y aportar una mirada irrepetible a la existencia compartida.
Los expertos de diversas disciplinas se han ocupado de analizar el impulso que nos mueve a diferenciar lo que deseamos y pensamos por cuenta propia frente a lo que simplemente heredamos o reproducimos por mandato social o por contagio.
Los seres humanos necesitamos sentir que nuestra presencia importa, que no somos piezas intercambiables. Poder sumar un punto de vista propio (ya sea en la forma de criar, de trabajar, conversar o resolver un problema cotidiano) nos da la oportunidad de convertirnos en protagonistas y despegarnos de la rutina.
Cuando los algoritmos, las tendencias virales y las respuestas estandarizadas tienden a uniformar gustos, opiniones y hasta formas de hablar, como sucede hoy en día, preguntarnos cómo conservar una voz propia se vuelve todavía más urgente y cercana para cualquiera de nosotros.
En la vida cotidiana, mucha gente tal vez no se sienta frente a una hoja o un lienzo en blanco a ejercitar su creatividad, pero sí se pregunta con frecuencia si está tomando decisiones propias, si está dejándose llevar por la inercia o si lo que hace refleja realmente quién es.
Manos a la obra.
Cuando hablamos de crear, nos referimos a inventar, recombinar, imaginar y otorgarle un nuevo valor a algo que antes era neutro o cotidiano.
Habitualmente la creatividad no comienza trayendo algo de la nada, sino afinando la atención para que lo ordinario nos muestre lo que no habíamos percibido.
—En el arte la literatura y la ciencia: encontrar una metáfora, un giro narrativo o un personaje a partir de un gesto corriente, una imagen o una conversación al pasar. Hablamos de convertir un detalle mínimo en símbolo, historia o imagen poética.
—En las actividades personales, profesionales o académicas: detectar un patrón, una alternativa o una solución donde antes solo había rutina o bloqueo. Nos referimos a salir del piloto automático y a entrenar una curiosidad activa que nos proponga nuevas lecturas de lo conocido.
—En los vínculos personales: transformar un rasgo conocido, un lugar común o una experiencia repetida en algo fresco y revelador. Significa dejar de mirar a otras personas u otros colectivos desde el hábito o el prejuicio, para descubrir gestos inesperados, emociones silenciosas o formas inéditas de relacionarnos
Un proceso de crecimiento personal implica:
• Mirar con intención (enfocar y elegir el ángulo).
• Ver realmente (comprender, advertir el sentido y captar lo que importa).
• Crear (dar forma a algo nuevo a partir de lo observado).
Partimos de dirigir la atención hacia algo. Si no ponemos intención en ese mirar, corremos el riesgo de perdernos detalles o malinterpretar la realidad. Luego se trata de comprender, notar lo esencial y articularlo conconocimientos o información previos. Finalmente, las ideas originales surgen cuando lo que vimos con claridad se conecta con nuestra curiosidad y nuestra experiencia para generar algo nuevo.
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