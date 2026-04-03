Cómo un gesto salva vidas: la reflexión de Mario Alonso Puig sobre el impacto de nuestras acciones

En contextos marcados por el ritmo acelerado y la distracción constante, las pequeñas muestras de empatía y consideración hacia los demás suelen quedar en segundo plano. Sin embargo, una reflexión del médico español Mario Alonso Puig pone el foco en cómo esos gestos aparentemente insignificantes pueden tener un impacto profundo.

Especialista en desarrollo personal, Puig señala desde hace tiempo la importancia de cuidar no solo el cuerpo, sino también el bienestar emocional. En una reciente intervención difundida en redes, recurrió a una historia real para ilustrar hasta qué punto una acción sencilla puede cambiar el rumbo de una vida.

El caso que comparte tiene como protagonista a Kyle, un adolescente que atravesaba un período de soledad y dificultades en su entorno escolar. Según el relato, el joven había tomado la decisión de quitarse la vida y, en ese contexto, vació su casillero y llevó consigo todas sus pertenencias, con la intención de evitarle ese trámite a su familia.

De camino a su casa, algunos compañeros se burlaron de él y arrojaron sus libros al suelo. En medio de esa situación, otro estudiante intervino: lo ayudó a recoger sus cosas, le devolvió sus gafas y se ofreció a acompañarlo. Durante ese trayecto conversaron, compartieron un momento distendido y comenzaron a construir un vínculo que con el tiempo se transformó en amistad.

Personas abrazándose. Foto: Freepik.

Años después, en su acto de graduación, Kyle contó que ese episodio había sido decisivo. Explicó que pensaba terminar con su vida ese mismo día, pero que aquel gesto de apoyo modificó su decisión.

A partir de esta historia, Puig subraya que no siempre es posible dimensionar el alcance de las propias acciones. Una actitud cercana, una palabra o una ayuda puntual pueden incidir de manera significativa en el estado emocional de otra persona, incluso cuando no se percibe de inmediato.

Con base en El Tiempo/GDA