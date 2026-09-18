Cómo reconocer una amistad verdadera: los tres círculos que propone una life coach
Gisela Gilges planteó una forma de identificar los vínculos genuinos a partir de tres dimensiones: estar presente en los buenos momentos, acompañar en los malos y dedicar tiempo cuando el otro lo necesita.
Hay personas que están presentes cuando todo marcha bien, mientras que otras aparecen principalmente cuando alguien atraviesa un momento difícil. Para la life coach Gisela Gilges, una amistad verdadera reúne ambas formas de acompañamiento y suma una tercera: estar disponible para el otro cuando lo necesita.
En un video que compartió en su cuenta de Instagram, Gilges propuso imaginar “tres círculos” para observar cómo funcionan los vínculos y reconocer quiénes permanecen a lo largo del tiempo.
“El amigo real está justo acá, en el centro, donde se cruzan los tres círculos”, sostuvo.
Los tres círculos de la amistad
Según explicó la especialista, el primer círculo está formado por las personas que acompañan “cuando todo sale bien, cuando estás arriba, cuando irradiás buena energía”. El segundo incluye a quienes están presentes “cuando tocás fondo, cuando estás triste, cuando necesitás que alguien te levante”.
El tercer círculo reúne a quienes tienen tiempo para escuchar, atender y dedicar un momento al otro porque consideran que es importante.
Sin embargo, Gilges señaló que cada una de esas conductas, cuando aparece por separado, puede estar relacionada con otros intereses.
“El que está solo cuando brillás, quizás no te quiera a vos, quizás le gusta tu momento, tu alegría, tu plan, tu brillo”, explicó. Y agregó: “El que está solo cuando te rompés, quizás tampoco te quiera a vos. A veces hay personas que necesitan sentirse salvadoras para verse importantes”.
Para la life coach, tampoco alcanza con que una persona simplemente dedique tiempo, porque esa disponibilidad puede responder a un rol circunstancial o a una obligación.
Por eso, plantea que la amistad auténtica aparece cuando las tres dimensiones coinciden: estar en los momentos de alegría, acompañar cuando las cosas no están bien y dedicar tiempo cuando el otro lo necesita.
“Está cuando brillás, está cuando te rompés y está cuando lo necesitás. Porque un amigo real es el que no cambia de lugar cuando tu vida cambia”, concluyó Gilges.
En base a La Nación/GDA
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