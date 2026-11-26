Un contador que marca los últimos minutos de una oferta, un aviso que informa que quedan pocas unidades o la notificación de que un producto tiene un descuento especial solo por unas horas. Durante el Black Friday y el Cyber Monday, estos estímulos se multiplican y pueden generar una sensación difícil de ignorar: si no compramos ahora, quizás perdamos una oportunidad única. Pero ¿cuánto de lo que terminamos comprando responde a una necesidad real y cuánto a la urgencia de no quedarnos afuera?

Las jornadas de descuentos no solo movilizan el interés por ahorrar. También ponen en juego emociones y mecanismos psicológicos que pueden influir en nuestras decisiones. La expectativa de conseguir una buena oferta, la comparación con lo que compran otras personas y el temor a dejar pasar algo conveniente pueden llevarnos a actuar con más rapidez y menos reflexión de la habitual.

Una de las claves está en la sensación de recompensa que produce encontrar un descuento. Kristina Durante, profesora de Marketing de la Rutgers Business School, en Estados Unidos, explica que el entusiasmo por conseguir una buena oferta puede llegar a pesar más que el interés o la necesidad que tenemos por el producto. Según la especialista, el cerebro responde de manera diferente al deseo anticipado de obtener algo y al disfrute que efectivamente experimentamos después de conseguirlo. Las promociones con relojes regresivos, stock limitado y mensajes de urgencia estimulan especialmente esa expectativa.

En otras palabras, podemos sentir entusiasmo por la posibilidad de comprar algo sin que eso signifique que realmente lo necesitamos o que vayamos a disfrutarlo una vez que lo tengamos. La satisfacción de haber conseguido un buen precio puede ser intensa en el momento, pero no necesariamente se mantiene después de la compra.

A ese mecanismo se suma el miedo a quedarse afuera, conocido como FOMO —sigla en inglés de fear of missing out—. La percepción de que una oportunidad está por terminar o de que otras personas están aprovechando una promoción puede generar inquietud y apurar una decisión. En lugar de preguntarnos si el producto nos sirve, empezamos a pensar que no podemos dejar pasar la oferta.

Las redes sociales también contribuyen a alimentar esa dinámica. Al ver lo que otras personas compran, los productos que recomiendan los influencers o las promociones que aparecen una y otra vez en nuestro teléfono, podemos sentir que necesitamos aquello que hasta hace poco no estaba entre nuestras prioridades. A su vez, las plataformas digitales simplifican el proceso de compra: con unos pocos clics se puede pasar del deseo al pago, sin el tiempo de espera que antes podía ayudar a reconsiderar una decisión.

Computadora y ropa sobre la cama. Foto: Freepik.

Cuando comprar se convierte en una forma de aliviar el malestar

El estado de ánimo también importa. En ocasiones, comprar puede funcionar como una distracción frente al aburrimiento, la ansiedad o el estrés. La expectativa de recibir algo nuevo o de conseguir una buena oferta genera entusiasmo y puede ofrecer un alivio momentáneo. Sin embargo, si la compra se convierte en una respuesta habitual ante emociones desagradables, existe el riesgo de terminar gastando para modificar cómo nos sentimos, en lugar de hacerlo porque realmente queremos o necesitamos algo.

La psicóloga Susan Albers, de Cleveland Clinic, advierte que las promociones pueden captar nuestra atención justamente porque apelan a las emociones. Por eso recomienda detenerse a observar en qué estado nos encontramos antes de comprar. El cansancio, el enojo, el hambre o la soledad pueden aumentar la vulnerabilidad a las decisiones impulsivas.

Esto no significa que comprar durante estas jornadas sea necesariamente perjudicial ni que toda adquisición no planificada sea un error. La diferencia está en poder reconocer de dónde surge el deseo: si ya queríamos ese producto antes de conocer el descuento o si la promoción fue la que creó la necesidad de tenerlo.

Cómo atravesar las jornadas de descuentos sin ansiedad

La primera estrategia es decidir antes de que comiencen las promociones. Hacer una lista de lo que necesitamos, establecer un presupuesto y definir cuánto estamos dispuestos a pagar por cada artículo permite contar con un criterio propio cuando aparecen las ofertas. De esa manera, no dejamos que la publicidad determine qué queremos comprar.

También conviene preguntarse si adquiriríamos ese producto al precio habitual. Si la respuesta es negativa, puede ser que el principal atractivo no sea el artículo, sino la sensación de estar aprovechando un descuento. Otra pregunta útil es qué podríamos hacer con ese mismo dinero si no lo gastáramos en esa compra.

Comparar precios reales, en lugar de concentrarse únicamente en el porcentaje de descuento anunciado, también ayuda a decidir con más información. Y, si la compra implica cuotas o pagos diferidos, es importante considerar el costo total y no solamente cuánto habrá que desembolsar en el momento.

Por último, puede ser útil limitar la exposición a estímulos que alimentan la urgencia: desactivar notificaciones comerciales, evitar navegar por tiendas en línea cuando estamos cansados o de mal humor y cerrar la aplicación si advertimos que estamos comprando para aliviar una emoción.

El objetivo no es renunciar a las ofertas ni sentir culpa por darse un gusto. Se trata de recuperar el tiempo y la tranquilidad necesarios para elegir. Porque una oportunidad conveniente no debería convertirse en una obligación, y ahorrar dinero no consiste solamente en pagar menos: también implica no gastar en aquello que nunca habíamos necesitado.