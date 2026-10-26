Bajar la mirada al hablar: qué significa este gesto y qué explica la psicología sobre la concentración

Bajar la mirada en medio de una conversación es un gesto habitual que muchas veces se interpreta como una señal de timidez, inseguridad o falta de interés. Sin embargo, apartar los ojos de la persona que habla puede tener otra explicación: facilitar la concentración y reducir el esfuerzo mental necesario para responder.

Investigaciones publicadas en las revistas científicas Frontiers in Psychology y Cognition analizaron el papel del contacto visual durante los intercambios verbales y encontraron que mantener la mirada fija puede dificultar determinadas tareas relacionadas con el lenguaje.

Por qué algunas personas desvían la mirada al hablar

Un análisis de 29 diálogos entre adultos identificó que apartar la mirada es un comportamiento común que no necesariamente está relacionado con la falta de educación o el desinterés. En particular, puede aparecer en situaciones de tensión, cuando la persona necesita concentrarse para elaborar una respuesta adecuada.

Según los hallazgos publicados en Frontiers in Psychology, el contacto visual permite observar las reacciones del interlocutor, pero desviar los ojos también puede ayudar a concentrarse en lo que se está diciendo.

Por su parte, la revista Cognition explicó que mantener la mirada fija durante una conversación puede dificultar la realización de una tarea verbal y generar distracciones, lo que aumenta la carga mental.

De esta manera, bajar la mirada no implica necesariamente que alguien quiera evitar a su interlocutor. En determinadas circunstancias, puede ser una forma de reducir los estímulos externos y dedicar más recursos mentales a comprender el mensaje o encontrar las palabras adecuadas.

Cuánto contacto visual es habitual durante una conversación

El contacto visual cumple una función importante en la comunicación, ya que permite observar las reacciones de la otra persona y acompañar el intercambio. Sin embargo, mantenerlo de forma constante no siempre favorece la conversación.

De acuerdo con los datos mencionados en el artículo, un intercambio cómodo suele incluir contacto visual entre el 40 % y el 60 % del tiempo, en secuencias de aproximadamente tres a cinco segundos antes de que la persona dirija la mirada hacia otro punto.

Estos porcentajes no significan que exista una única manera correcta de mirar al interlocutor. La frecuencia y la duración del contacto visual pueden variar según la situación y las costumbres culturales.

Niña tímida. Foto: Pixabay

Además, existe una diferencia entre demostrar interés y generar incomodidad. Una mirada demasiado prolongada puede percibirse como invasiva, en lugar de facilitar la comunicación.

Qué revela la mirada sobre una persona

La falta de contacto visual no es una prueba de desinterés, del mismo modo que sostener la mirada de manera constante no demuestra necesariamente seguridad, dominio social o intención de controlar la conversación.

Interpretar este gesto requiere tener en cuenta el contexto en el que ocurre. Una persona puede bajar los ojos mientras escucha o responde porque necesita concentrarse, especialmente si el tema le exige un esfuerzo mental mayor.

Por eso, si alguien desvía la mirada de manera inconsciente durante una conversación, no hay motivos para concluir automáticamente que es tímido o que no presta atención. Se trata de un comportamiento común que puede cumplir una función en el procesamiento de la información y la elaboración del lenguaje.

En base a El Tiempo/GDA