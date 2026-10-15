Mente abierta y flexibilidad: la clave psicológica de la verdadera inteligencia y la empatía

Hay personas que se muestran dispuestas a explorar el mundo desde una perspectiva renovada, sin oponer resistencias ni barreras. En la vereda opuesta, otras prefieren atrincherarse en sus convicciones y dinámicas habituales, reacias a modificar el rumbo. En los tiempos que corren, resulta cada vez más habitual cruzarse con individuos que no dudan en considerar miradas ajenas y probar vivencias desconocidas, destacándose por su perfil curioso, empático y por una marcada humildad respecto a lo que saben.

Frente a esta dinámica, la psicología ha indagado en los rasgos que configuran a quienes tienen la mente abierta. Los especialistas coinciden en que estas personas gozan de una inteligencia y una empatía más aguzadas, aspectos determinantes para el aprendizaje y el desarrollo personal.

Desde la mirada profesional, esta disposición cognitiva y afectiva permite sopesar nuevas posturas, revisar datos que contradigan los dogmas propios y acoger ópticas diversas sin juzgar de antemano. Quien funciona bajo esta premisa actúa guiado por la flexibilidad y el deseo genuino de escuchar.

Un freno al sesgo y una vía directa al aprendizaje

Uno de los aspectos más sobresalientes de esta postura radica en la reducción del sesgo de confirmación. En lugar de gastar energías buscando pruebas que convaliden únicamente sus ideas previas, estas personas destinan esfuerzo mental a poner en duda sus propios razonamientos.

Esa flexibilidad aporta además una gran capacidad de adaptación ante las transformaciones del entorno. A su vez, favorece un proceso de aprendizaje continuo en el que las equivocaciones dejan de ser vistas como fallos de índole personal para convertirse en oportunidades concretas de maduración intelectual.

Amigos se reúnen a jugar a las cartas. Foto: Magnific.

De hecho, analistas en la materia subrayan que la disposición a incorporar nuevas perspectivas funciona como un indicador sólido de un pensamiento más profundo y una mayor capacidad cognitiva.

Los rasgos distintivos de la flexibilidad mental

La psicología identifica una serie de atributos bien marcados en quienes ejercitan esta Apertura:



Flexibilidad cognitiva: la habilidad de pausar temporalmente las convicciones personales para examinar argumentos ajenos con objetividad.

la habilidad de pausar temporalmente las convicciones personales para examinar argumentos ajenos con objetividad. Humildad intelectual: el reconocimiento pleno de las propias limitaciones analíticas y de la posibilidad real de estar equivocado.

La amistad incide sobre nuestro bienestar. Foto: Canva.

Curiosidad y tolerancia a la incertidumbre: el gusto por aprender sin la urgencia de exigir certezas absolutas ni respuestas inmediatas frente a escenarios complejos.

el gusto por aprender sin la urgencia de exigir certezas absolutas ni respuestas inmediatas frente a escenarios complejos. Empatía: la aptitud para descifrar el contexto emocional y mental del interlocutor, lo que facilita un intercambio fluido y asertivo.

En base a La Nación/GDA