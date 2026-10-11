Un sencillo gesto al entrar a un lugar que revela tu nivel de empatía e inteligencia emocional

Mientras algunas personas sostienen la puerta con una sonrisa para que quien viene detrás pueda pasar, otras continúan su camino sin prestar atención, incluso cuando la otra persona llega con las manos ocupadas o cargando a un bebé. Aunque sujetar la puerta es un gesto cotidiano de cortesía, no todo el mundo responde de la misma manera ante estas pequeñas situaciones.

La psicología analiza qué puede haber detrás de este comportamiento y señala que, más allá de una cuestión de educación, puede estar relacionado con la empatía, las conductas prosociales y la capacidad de prestar atención a las necesidades de otras personas.

¿Qué significa para la psicología que alguien sujete la puerta para que otro entre?

Imagen: Commons.

Sostener una puerta para otra persona puede ser una expresión cotidiana de empatía: quien realiza el gesto advierte la presencia del otro, interpreta que puede necesitar unos segundos más para llegar y modifica su comportamiento para facilitarle el paso.

También puede vincularse con determinadas conductas prosociales, es decir, acciones que buscan beneficiar o ayudar a otra persona sin que necesariamente exista una recompensa directa.

La psicóloga Leticia Martín explica que “hay gestos que hacemos casi automáticamente y a los que no solemos dar demasiada importancia (…) Parece simplemente una cuestión de educación, pero si nos paramos a observarlo, hay algo interesante detrás: en ese momento estamos pendientes de otra persona y de cómo una pequeña acción nuestra puede facilitarle las cosas (…) Ahí aparece una forma muy sencilla de empatía”.

La experta agrega que “todos podemos caminar por la calle completamente absortos en nuestros pensamientos, pendientes del teléfono o pensando en lo que tenemos que hacer después. Sin embargo, hay momentos en los que levantamos la mirada y nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor” y que “para algunas personas, facilitarle un poco el camino a alguien forma parte de su manera natural de relacionarse”.

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¿Por qué algunas personas sí sujetan la puerta para ayudar a otros?

Existen distintos factores que pueden contribuir a explicar este tipo de comportamiento prosocial:



Empatía cotidiana: la persona advierte la presencia de alguien más, comprende lo que está intentando hacer —por ejemplo, entrar a un edificio o alcanzar una puerta— y adapta su conducta para facilitarle la situación.



la persona advierte la presencia de alguien más, comprende lo que está intentando hacer —por ejemplo, entrar a un edificio o alcanzar una puerta— y adapta su conducta para facilitarle la situación. Atención hacia los demás: para realizar este gesto primero es necesario registrar lo que sucede alrededor. En contextos en los que las personas están concentradas en sus propios pensamientos, en el teléfono o en sus obligaciones, esa atención puede no producirse.



para realizar este gesto primero es necesario registrar lo que sucede alrededor. En contextos en los que las personas están concentradas en sus propios pensamientos, en el teléfono o en sus obligaciones, esa atención puede no producirse. Anticipación de las necesidades ajenas: cuando alguien ve que otra persona está cerca de una puerta, puede anticipar que mantenerla abierta le evitará una dificultad. Este mecanismo cotidiano permite actuar antes de que la otra persona tenga que pedir ayuda.



cuando alguien ve que otra persona está cerca de una puerta, puede anticipar que mantenerla abierta le evitará una dificultad. Este mecanismo cotidiano permite actuar antes de que la otra persona tenga que pedir ayuda. Inteligencia emocional: el gesto también puede relacionarse con la capacidad de reconocer determinadas señales sociales y responder a ellas. La inteligencia emocional incluye, entre otros aspectos, la percepción de las emociones y necesidades de otras personas y la adaptación de la propia conducta en las interacciones sociales.



el gesto también puede relacionarse con la capacidad de reconocer determinadas señales sociales y responder a ellas. La incluye, entre otros aspectos, la percepción de las emociones y necesidades de otras personas y la adaptación de la propia conducta en las interacciones sociales. Convivencia social: pequeñas acciones como sostener una puerta, ceder el paso o ayudar a alguien que lleva las manos ocupadas contribuyen a establecer formas de cortesía y convivencia. Aunque duren apenas unos segundos, transmiten que la otra persona fue registrada y tenida en cuenta.

En definitiva, sujetar la puerta para otra persona puede parecer un gesto insignificante, pero forma parte de esas pequeñas interacciones que hacen posible la convivencia cotidiana. Más que definir por sí solo la personalidad de alguien, puede ser una expresión sencilla de empatía, atención hacia los demás y conducta prosocial.