¿Por qué todos juegan al pádel otra vez? Las claves del deporte que une bienestar físico y vida social activa

El pádel dejó de ser un deporte de nicho para convertirse en una nueva razón para juntarse con amigos. Canchas que se inauguran, actividades after-office y clubes con listas de espera son señales de una tendencia que no para de crecer. Más allá de la moda, este deporte reúne características que explican su popularidad: es fácil de aprender, social y ofrece beneficios tanto físicos como mentales.

¿Qué tanto se parece al tenis? Es un deporte de raqueta y se juega en parejas, pero siempre es dentro de una cancha cerrada por paredes de vidrio o rejas, que también forman parte del juego. Además, el saque se realiza por debajo de la cintura y la pelota puede rebotar en las paredes antes o después de cruzar la red.

Las palas, más cortas y sin cuerdas, permiten un mayor control de la pelota, lo que hace que los intercambios sean más largos y dinámicos. Esa característica vuelve al juego accesible incluso para quienes no tienen experiencia previa en deportes de raqueta.

Elementos para jugar al pádel. Foto: Freepik.

Beneficios físicos y mentales del pádel

El pádel nació en 1969 en Acapulco, cuando el empresario mexicano Enrique Corcuera construyó en su casa una cancha adaptada con paredes. Algunos dicen que fue para evitar que las pelotas se perdieran en el jardín; otros, que lo hizo para que la vegetación no invadiera el terreno.

Desde el punto de vista físico, es un deporte aeróbico de intensidad moderada que trabaja distintos grupos musculares. Entre sus beneficios se destacan la mejora de la resistencia cardiovascular, al combinar desplazamientos cortos con cambios de ritmo; el fortalecimiento de piernas y glúteos, por los movimientos laterales y las aceleraciones; el trabajo de brazos, hombros y core, especialmente en los golpes y el control de la pala; y la promoción de la coordinación y los reflejos, ya que exige reaccionar rápidas.

Además, como los partidos suelen durar entre una hora y una hora y media, es una actividad que permite quemar calorías sin resultar excesivamente exigente para quienes recién comienzan.

El pádel también tiene un impacto positivo en el bienestar emocional. Al jugar en equipo y tener mucha interacción social, suele convertirse en un espacio de encuentro y distensión. Compartir un partido con amigos o compañeros de trabajo ayuda a reducir el estrés acumulado durante el día.

Indoor Pádel. Foto: Estefanía Leal

Por qué el pádel está de moda

El crecimiento del pádel no se explica solo por sus beneficios físicos. Otro factor que impulsó su popularidad es su facilidad de aprendizaje: a diferencia de otros deportes de raqueta, la mayoría de las personas puede empezar a jugar y disfrutar desde las primeras partidas.

A su vez, está la dimensión social. Al jugarse en parejas, se presta para encuentros informales, ligas amateurs y partidos entre amigos, lo que refuerza el sentido de comunidad. Además, construir una cancha de pádel requiere menos espacio que una de tenis, lo que facilitó la expansión de clubes y complejos deportivos en ciudades de todo el mundo.

La combinación de actividad física, desafío mental y encuentro social parece explicar el fenómeno del pádel. Cada vez más personas buscan formas de moverse que sean espacios de disfrute y este deporte aparece como una alternativa atractiva.