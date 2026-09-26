La pérdida de fuerza no es solo vejez: los hábitos para evitar la sarcopenia y mantener la autonomía

La pérdida de fuerza y masa muscular suele considerarse una consecuencia inevitable del paso de los años. Sin embargo, aunque el envejecimiento provoca cambios naturales en los músculos, un deterioro progresivo que afecta la movilidad y las actividades cotidianas puede ser una señal de sarcopenia.

Esta condición se caracteriza por la disminución de la masa muscular, la fuerza y el rendimiento físico. Cuando avanza, puede comprometer la autonomía y aumentar el riesgo de caídas, fracturas y pérdida de independencia.

Según información de Cleveland Clinic, la pérdida de músculo puede comenzar entre los 30 y los 40 años y acelerarse con el envejecimiento. La edad constituye el principal factor asociado a la sarcopenia, aunque existen otros elementos que también pueden contribuir al deterioro muscular.

El sedentarismo, una alimentación insuficiente, determinadas enfermedades crónicas y los períodos prolongados de inmovilización pueden favorecer la pérdida de músculo. Además, bajar de peso sin acompañar el proceso con un adecuado entrenamiento de fuerza puede provocar también una reducción de la masa muscular.

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Las señales de sarcopenia que pueden pasar desapercibidas

Uno de los primeros signos de pérdida de fuerza muscular puede aparecer en actividades cotidianas que antes se realizaban sin dificultad. Levantarse de una silla, caminar a determinada velocidad o subir escaleras pueden comenzar a requerir un esfuerzo mayor.

También pueden aparecer caídas frecuentes, una disminución involuntaria del peso corporal y dificultades para realizar movimientos habituales. Estos cambios no siempre se reconocen de inmediato como señales de un problema muscular. En etapas más avanzadas, tareas como ducharse, vestirse o realizar labores domésticas también pueden volverse más difíciles.

La debilidad muscular puede acompañarse de problemas de equilibrio y una menor resistencia física. Cleveland Clinic señala que la sarcopenia puede incrementar el riesgo de caídas y fracturas y contribuir a la pérdida de independencia. Por eso, prestar atención a los primeros cambios puede ser importante. Una evaluación médica permite determinar si existe un deterioro muscular y valorar su magnitud mediante diferentes herramientas y pruebas.

Entre ellas se encuentran la medición de la fuerza de agarre, la evaluación de la velocidad al caminar y la capacidad para levantarse y sentarse de una silla. También pueden utilizarse métodos para analizar la cantidad de masa muscular y el rendimiento físico.

Ejercicio de fuerza para conservar la masa muscular

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La actividad física ocupa un lugar central en la prevención y el abordaje de la sarcopenia. En particular, el entrenamiento de fuerza puede ayudar a conservar y mejorar la capacidad muscular. Los ejercicios orientados al fortalecimiento muscular, junto con actividades de equilibrio y movimientos funcionales, también pueden resultar útiles, especialmente durante la edad adulta y en las personas mayores.

“La actividad física moderada es imprescindible en la prevención de la sarcopenia, combinada con ejercicios de fortalecimiento muscular”, recomienda Pérez Tristancho.

Mantener una rutina de ejercicio adaptada a las posibilidades de cada persona puede contribuir a preservar la fuerza, la movilidad y la autonomía a medida que pasan los años.

Proteínas y alimentación: otro factor clave

La alimentación es otro de los pilares relacionados con el mantenimiento de la masa muscular. El músculo necesita suficiente energía y proteínas para conservarse y reparar sus tejidos. Entre los alimentos que pueden aportar proteínas se encuentran los pescados, huevos, carnes magras, lácteos, legumbres y frutos secos. Una alimentación variada y adecuada a las necesidades individuales puede acompañar el trabajo físico y contribuir al mantenimiento de la musculatura.

Sin embargo, prevenir la sarcopenia no significa que sea posible evitar por completo la pérdida muscular asociada al envejecimiento. De acuerdo con Cleveland Clinic, el paso de los años genera cambios naturales en los músculos, pero mantenerse físicamente activo, consumir suficientes proteínas y realizar controles de salud puede ayudar a retrasar su progresión.

Cuándo consultar al médico

Hombre en consulta médica con dolor en el pecho. Foto: Freepik.

Una pérdida notable de fuerza, las dificultades para caminar o levantarse de una silla, las caídas recurrentes o una disminución involuntaria del peso son señales que justifican una consulta con un profesional de la salud.

La evaluación permite determinar si existe sarcopenia u otro problema que esté provocando debilidad muscular y establecer las medidas más adecuadas para cada persona.

Detectar el deterioro muscular en sus primeras etapas puede ser especialmente importante para conservar durante más tiempo la movilidad, la fuerza y la independencia.

