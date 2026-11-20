Colgarse de una barra puede parecer un movimiento sencillo, pero sostener el peso del cuerpo en el aire exige la participación de distintos grupos musculares. Esa es la base del dead hang, un ejercicio que ganó popularidad en rutinas de gimnasio, calistenia y escalada, y que recupera una habilidad física que los seres humanos desarrollaron desde tiempos ancestrales.

La práctica consiste en suspenderse de una barra de dominadas o de anillos de gimnasia, con los brazos por encima de la cabeza y utilizando principalmente la fuerza de agarre. Según el kinesiólogo y fisioterapeuta Javier Furman, este movimiento tiene una larga historia evolutiva: “Gracias a él los primeros homínidos sobrevivían en entornos hostiles”.

Aunque parece una postura estática, mantener el cuerpo suspendido implica un trabajo muscular que puede contribuir a fortalecer los brazos y la espalda, mejorar la movilidad de los hombros y desarrollar la estabilidad corporal.

El dead hang combina dos componentes: la fuerza necesaria para sostener el peso del cuerpo y la movilidad que requiere mantener los brazos elevados durante la suspensión.

“El objetivo de la técnica es mejorar la fuerza por el componente isométrico, es decir, que se genere una acción muscular, pero sin acortamiento ni alargamiento de la fibra muscular; y por otro lado tratar de promover la movilidad y flexibilidad”, explica Santiago Kweitel, médico deportólogo y vicepresidente de la Asociación de Medicina del Deporte de Buenos Aires (ACMDBA) y de la Federación Argentina de Medicina del Deporte (FARMEDEP).

Furman señala que durante el ejercicio se activan los antebrazos, los músculos flexores de la mano, el manguito rotador, los dorsales, los hombros y los trapecios. También intervienen el abdomen, el pecho y el core, que ayudan a estabilizar el cuerpo mientras los brazos soportan el peso.

Uno de los aspectos destacados es el fortalecimiento de la fuerza de agarre. Distintos estudios académicos han relacionado esta capacidad física con mejores indicadores generales de salud, entre ellos un menor riesgo de muerte prematura, una mejor función cognitiva y un envejecimiento más lento. Sin embargo, esas asociaciones no significan que realizar este ejercicio por sí solo garantice esos resultados.

Hombre realiza dead hang en el gimnasio. Foto: Magnific.

Cómo hacer el dead hang correctamente

Para comenzar, se necesita una barra firme y segura, instalada a una altura que permita quedar suspendido sin tocar el suelo. Quienes recién se inician pueden utilizar un banco o escalón para alcanzar la barra y controlar mejor la entrada y la salida del movimiento. La ejecución básica consiste en:



Tomar la barra: sujetarla con las palmas hacia adelante y las manos separadas aproximadamente al ancho de los hombros. Elevar los pies: retirar el apoyo del banco o escalón para quedar suspendido únicamente de las manos. Mantener los brazos extendidos: evitar flexionar los codos y procurar que el cuerpo permanezca relajado. Sostener la posición: quienes comienzan pueden probar con períodos de al menos 10 segundos. Los especialistas citados sugieren no superar el minuto. Descender con cuidado: volver a apoyar los pies en el banco o escalón antes de soltar la barra.

Existen dos variantes. En la suspensión pasiva, el cuerpo queda colgando sin realizar un esfuerzo adicional para modificar la posición de los hombros. En la activa, en cambio, se llevan los hombros hacia atrás y hacia abajo, con una contracción muscular que permite acercar la cabeza a la barra. Esta última modalidad exige mayor participación de los músculos que intervienen al tirar de objetos hacia el cuerpo.

Para complementar el ejercicio, Kweitel sugiere incorporar movimientos que trabajen la movilidad y las distintas formas de contracción muscular, tanto concéntricas —cuando el músculo se acorta mientras vence una resistencia— como excéntricas —cuando se alarga mientras continúa bajo tensión—.

Aunque no requiere equipamiento complejo, el dead hang no es adecuado para todas las personas. Ambos especialistas recomiendan consultar con un médico clínico o deportólogo antes de incorporarlo a la rutina, especialmente si existen antecedentes de lesiones o condiciones que puedan agravarse con la suspensión.

Furman advierte que quienes tienen una lesión de hombro deberían evitar este ejercicio, ya que esa articulación soporta una parte importante de la exigencia. También señala que una coordinación inadecuada de los músculos respiratorios puede favorecer compensaciones en la zona lumbar y provocar molestias.

Como ocurre con cualquier ejercicio físico, la progresión debe ser gradual y la técnica tiene que adecuarse a la condición física individual. Colgarse de una barra puede ser un movimiento accesible, pero hacerlo de manera segura requiere prestar atención a la postura, la respiración y las señales del cuerpo.

Con base en La Nación/GDA