El estiramiento de 5 minutos al despertar que ayuda a proteger las rodillas y reduce la rigidez articular

Despertarse con las articulaciones "duras" o con una sensación de poca movilidad es una experiencia frecuente, especialmente a partir de los 40 años o en personas que pasan muchas horas sentadas. Sin embargo, dedicar apenas cinco minutos a una rutina de estiramientos y movilidad puede marcar una diferencia en el funcionamiento de las rodillas y en la comodidad para afrontar el resto del día.

Aunque el estiramiento no evita por sí solo lesiones ni reemplaza el fortalecimiento muscular, sí contribuye a mejorar la movilidad, disminuir la rigidez matinal y preparar las articulaciones para las actividades cotidianas.

¿Por qué las rodillas suelen sentirse rígidas al levantarse?

Durante el descanso nocturno el cuerpo permanece varias horas sin movimiento. Esa inmovilidad reduce temporalmente la lubricación natural de las articulaciones y hace que músculos, tendones y ligamentos pierdan algo de elasticidad hasta que vuelven a activarse.

Las rodillas, además, soportan gran parte del peso corporal y dependen del buen funcionamiento de músculos como los cuádriceps, los isquiotibiales, los gemelos y los glúteos. Si estas estructuras están tensas, la articulación recibe mayores cargas y puede aparecer una sensación de rigidez o incomodidad.

Por ese motivo, antes de comenzar la jornada conviene movilizar progresivamente las piernas en lugar de pasar directamente de la cama a una actividad exigente.

Dolor en las rodillas Foto: Freepik

La rutina de cinco minutos

Los especialistas recomiendan realizar los movimientos de manera lenta, sin rebotes y sin provocar dolor. El objetivo es recuperar movilidad, no forzar la amplitud articular.

Una secuencia sencilla puede incluir:



Flexionar y extender lentamente las rodillas mientras se permanece acostado.

Llevar una rodilla hacia el pecho y luego la otra para movilizar las caderas.

Estirar suavemente los isquiotibiales elevando una pierna y sosteniéndola algunos segundos.

Estirar los cuádriceps de pie, sujetando el tobillo sin arquear la espalda.

Realizar elevaciones de talones y pequeños movimientos de tobillos para activar la circulación y preparar las piernas para caminar.

Toda la rutina puede completarse en unos cinco minutos y adaptarse a la condición física de cada persona.

La importancia de combinar movilidad y fuerza

El entrenador y especialista en fitness Jeff Cavaliere, fundador de Athlean-X y licenciado en Fisioterapia, sostiene que unas rodillas saludables dependen mucho más de la calidad del movimiento que de la cantidad de ejercicio realizado. Según explica en sus contenidos educativos, la movilidad adecuada de tobillos y caderas, junto con un correcto fortalecimiento de los músculos que rodean la articulación, ayuda a distribuir mejor las cargas y disminuye el estrés innecesario sobre las rodillas.

En la misma línea, remarca que los estiramientos suaves antes de comenzar la actividad diaria pueden facilitar un patrón de movimiento más eficiente, siempre que formen parte de una estrategia que también incluya ejercicios de fuerza.

Huesos de la rodilla. Foto: Pixabay.

Qué beneficios puede aportar esta práctica

Cuando se incorpora como un hábito diario, esta breve rutina puede ofrecer distintas ventajas:



Disminuir la sensación de rigidez al levantarse.

Mejorar la movilidad de rodillas, caderas y tobillos.

Favorecer una marcha más cómoda durante el día.

Preparar músculos y articulaciones para las actividades cotidianas.

Complementar los programas de fortalecimiento destinados a proteger las rodillas.

Los beneficios suelen observarse con la práctica constante, más que con sesiones esporádicas o muy intensas.

Cuándo conviene consultar

Si el dolor de rodilla aparece de forma persistente, aumenta con el tiempo, existe inflamación, bloqueo de la articulación o dificultad para apoyar el pie, lo recomendable es consultar con un médico traumatólogo o un fisioterapeuta antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios.

Los especialistas recuerdan que el estiramiento ayuda a mejorar la movilidad, pero no reemplaza el diagnóstico ni el tratamiento cuando existe una lesión, artrosis avanzada u otra patología que requiera atención específica.

En definitiva, dedicar cinco minutos cada mañana a movilizar las piernas puede convertirse en un hábito sencillo con beneficios para la comodidad diaria. Combinado con ejercicio de fuerza, actividad física regular y un peso saludable, constituye una estrategia eficaz para cuidar las rodillas y mantener las articulaciones en movimiento a lo largo de los años.