Caminar cinco días por semana puede ayudar a reducir la grasa corporal y mejorar la salud integral

Durante años, caminar fue considerada una actividad cotidiana más que una práctica de ejercicio. Sin embargo, en la actualidad se consolidó como una de las recomendaciones más frecuentes entre especialistas en salud y entrenamiento físico.

Su fácil acceso y su bajo impacto la han convertido en una alternativa atractiva para quienes buscan mejorar su condición física y favorecer la reducción de la grasa corporal.

Según entrenadores que participaron en el podcast de Adhgym y fueron citados por el diario argentino Clarín, caminar de manera regular cinco días por semana puede generar un importante gasto energético a lo largo del tiempo.

Los especialistas señalaron que esta rutina podría representar la quema de aproximadamente 78.000 calorías al año, una cifra equivalente a cerca de diez kilogramos de grasa corporal.

La práctica del denominado "walking" sigue ganando popularidad en distintos países porque puede ser realizada por personas de diferentes edades y niveles de condición física. Además, a diferencia de otras actividades más exigentes, no requiere experiencia previa ni equipamiento especializado, más allá de contar con un calzado adecuado.

Caminar o correr, esa es la cuestión. Foto: Unsplash.

Cuántas calorías se pueden gastar al caminar

De acuerdo con los expertos citados por Adhgym, una caminata de unos 40 minutos a un ritmo tranquilo puede implicar un gasto cercano a las 350 calorías.

Cuando el paso es más rápido, el consumo energético diario puede llegar a las 600 calorías, lo que incrementa el efecto acumulado con el correr de los meses.

Los profesionales explicaron que el gasto calórico depende de diversos factores, entre ellos el peso corporal, la velocidad de desplazamiento y la distancia recorrida. En términos generales, una caminata de intensidad moderada puede permitir la quema de entre 300 y 350 calorías por sesión.

Más que una herramienta para adelgazar

La utilidad de la caminata para bajar de peso ha sido objeto de debate durante años. Sin embargo, los especialistas en actividad física sostienen que existen evidencias que respaldan sus beneficios cuando se practica de forma constante y forma parte de un estilo de vida saludable.

Además de contribuir al control del peso, caminar favorece la circulación sanguínea, fortalece el sistema cardiovascular y puede ayudar a disminuir los niveles de estrés.

No obstante, los expertos advierten que esta actividad no debería ser la única estrategia para quienes buscan modificar su composición corporal.

Víctor Martín, entrenador personal citado por Adhgym, señaló que caminar es una herramienta útil porque resulta sostenible en el tiempo y genera menos sensación de fatiga que otras formas de ejercicio. Sin embargo, remarcó que los mejores resultados suelen obtenerse al combinarla con entrenamiento de fuerza, una alimentación equilibrada y hábitos saludables.

Los especialistas también coincidieron en que el trabajo de fuerza es clave para preservar la masa muscular, especialmente a medida que pasan los años. Mantener esa masa contribuye a sostener un metabolismo más activo y a que el organismo gestione la energía de manera más eficiente.

Caminar siempre ayuda. Foto: Flickr.

Cómo aumentar el gasto energético

La entrenadora Lina Durán explicó que la intensidad moderada de la caminata favorece el uso de las reservas de grasa como fuente de energía, permitiendo mantener el esfuerzo durante períodos más prolongados.

También indicó que existen estrategias para incrementar el gasto calórico, como caminar en superficies con pendiente o utilizar cintas de correr inclinadas.

En la misma línea, el entrenador Borja San Félix recomendó realizar sesiones con una inclinación cercana al 10 % y una velocidad aproximada de 5,5 kilómetros por hora. Según indicó, este tipo de trabajo estimula grupos musculares como los glúteos, los isquiotibiales y la zona central del cuerpo.

Algunos especialistas también sugieren realizar las caminatas por la mañana o después de una sesión de entrenamiento de fuerza como una forma de aumentar el gasto energético total.

En base a El Tiempo/GDA