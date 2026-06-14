El desafío del primer paso y qué hacer cuando empezar es más difícil que llegar a la meta

Hay situaciones cotidianas y profundas en las que el primer paso es el momento que presenta mayor exigencia emocional. Imaginemos a alguien que ha pasado años construyendo una trayectoria estable en un área laboral específica. Quizás esa persona consiguió reconocimiento, estabilidad económica y dominio de su rutina.

Sin embargo, siente que su verdadera pasión, o un nuevo propósito de vida, está en un camino completamente diferente (como emprender un negocio propio, cambiar radicalmente de sector o dedicarse a la consultoría independiente).

El primer paso (renunciar, invertir los primeros ahorros o presentarse ante el mundo con una nueva identidad profesional) implica saltar al vacío. Significa vencer el miedo al juicio de los demás, tolerar la incertidumbre financiera y, sobre todo, abandonar la comodidad de lo conocido. Una vez que se da ese primer paso y la rueda empieza a girar, esa persona descubre que la misma determinación que la hizo renunciar es la que la sostiene para aprender, adaptarse y prosperar en su nuevo rumbo.

Superar obstáculos internos para dejar de tenerle miedo al éxito. Foto: Canva.

Pensemos en una persona que está atravesando una crisis silenciosa: puede ser un problema de salud física que ha estado ignorando, un desgaste emocional profundo, o la necesidad de poner límites claros en una relación personal o familiar que se ha vuelto tóxica. El acto de admitir ante uno mismo que necesitamos ayuda o que la situación debe encontrar una resolución, y luego pronunciar esas palabras en voz alta ante un profesional, un amigo o un familiar, exige una valentía descomunal. Da pánico mostrarse vulnerable o iniciar una conversación que sabemos que va a sacudir las estructuras de nuestra vida. Sin embargo, levantar el teléfono o sentarse a hablar por primera vez es romper el dique; una vez que ese inicio se concreta, el camino hacia la sanación o el desenlace ya está en marcha.

En ambos casos, lo que paraliza es la víspera del inicio. Una vez que se cruza ese umbral, la mente deja de preocuparse por el miedo a empezar y se enfoca en cómo resolver, que es donde reside el verdadero camino al triunfo.

Pasar a la acción.

El paso que requiere de mayor esfuerzo en cualquier camino suele ser el primero, porque el acto de comenzar requiere tanta fuerza mental que, si somos capaces de superarlo, ya contamos con todo lo necesario para llegar hasta el final.

Romper la inercia es lo más difícil. Dar el primer paso implica, muchas veces, vencer el miedo al fracaso, la incertidumbre o el “qué dirán”. Por eso nos exige una cantidad enorme de energía y valentía.

La misma fuerza que inicia es la que termina. No necesitamos una audacia diferente o mágica para triunfar; sino que es la misma que usamos para empezar. Si nos animamos a salir de nuestra zona de confort y dar el primer paso, esa misma madera interior nos va a servir para resistir los baches del camino y alcanzar el éxito.

Mujer ansiosa. Foto: Freepik.

El éxito es una consecuencia de la acción. Muchos sienten que se quedan atrapadas en la fase de planificación o en el deseo. El simple hecho de intentarlo ya es una prueba de que tenemos el carácter necesario para triunfar.

El rol del cerebro.

Para dar el primer paso y salir de la zona de confort, nuestro cerebro tiene que hacer un verdadero despliegue y disponer de un sistema de funciones ejecutivas y habilidades cognitivas complejas para vencer la inercia.

- Flexibilidad cognitiva. El cerebro tiene la capacidad para adaptar nuestra conducta y pensamiento a situaciones nuevas, cambiantes o inesperadas. Salir de la zona de confort exige romper rutinas y automatismos. Gracias a esta habilidad podemos abandonar las soluciones viejas y conocidas, y abrir la mente a nuevas alternativas y formas de resolver problemas.

- Planificación. Para arrancar, nuestro cerebro necesita trazar un mapa mental, aunque sea básico. Al planificar podemos anticipar consecuencias, establecer metas a corto plazo y secuenciar las acciones necesarias para dar ese primer paso. Esta es la capacidad de visualizar el futuro y diseñar la estrategia para llegar ahí.

- Inhibición de respuesta. Una de las funciones ejecutivas más cruciales en el arranque es la que nos permite frenar los impulsos automáticos, los pensamientos saboteadores o el miedo paralizante. Para caminar hacia lo desconocido, necesitamos inhibir la tendencia natural de nuestro cerebro de regresarnos a lo seguro y cómodo.

- Toma de decisiones y gestión de la incertidumbre. Comenzar algo nuevo implica que no tenemos el control de todos los resultados. Aquí se activa la capacidad cognitiva de evaluar riesgos, sopesar pros y contras, y procesar la información emocional y racional para elegir una opción, asumiendo que el camino tiene baches.

- Metacognición. Nuestra capacidad de observar y reflexionar sobre nuestros propios procesos mentales nos permite identificar los factores que nos enlentecen o nos frenan. Al monitorear nuestros pensamientos, podemos regular el esfuerzo mental necesario para no abandonar antes de empezar.

Cada vez que aceptamos el desafío de adentrarnos en lo desconocido, activamos estas habilidades para dar el primer paso y fortalecemos nuestra reserva cognitiva.

Consejos para poner en práctica.

A continuación, algunas recomendaciones.

- Comprometámonos a actuar durante sólo cinco minutos: Al disminuir la exigencia del objetivo, la inhibición de respuesta disminuye. Una vez que la rueda empieza a girar y pasamos el umbral de los cinco minutos, nuestro cerebro se adapta y decide continuar.

- La magnitud de ciertos desafíos abruma a nuestra capacidad de planificación. Si consideramos dar pequeños pasos y segmentar la tarea, reducimos la incertidumbre y el miedo al fracaso. El cerebro ve un escalón pequeño y alcanzable, en lugar de un abismo.

- Diseñemos un ritual físico y sencillo que le avise a nuestro cerebro que es momento de arrancar y salir de la comodidad. Los rituales actúan como un interruptor; al automatizar el gesto inicial, reducimos la fatiga por toma de decisiones. El cerebro deja de debatir si debe o no empezar, porque el anclaje da la orden de salida.

El miedo más grande es el que encontramos antes de empezar. Si logramos superarlo, vamos a descubrir que tenemos los recursos suficientes para alcanzar nuestros propósitos.