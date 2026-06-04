Fortalecer los pies mejora el equilibrio y la postura, probá estos ejercicios simples para todo el cuerpo

Solemos prestar atención a la espalda, las rodillas o los músculos de las piernas cuando aparece una molestia física. Sin embargo, pocas veces pensamos en una estructura que sostiene todo el peso del cuerpo y participa en cada paso que damos: los pies.

Aunque suelen pasar desapercibidos, los pies cumplen funciones fundamentales para el movimiento, el equilibrio y la estabilidad. Según explican especialistas consultadas por BBC Mundo, fortalecerlos puede mejorar la manera en que se mueve todo el cuerpo y ayudar a prevenir diversas molestias musculares y articulares.

Una estructura pequeña con una enorme responsabilidad

Cada pie está compuesto por 26 huesos, 33 articulaciones y más de un centenar de músculos, ligamentos y tendones que trabajan de manera coordinada. Esta compleja arquitectura permite absorber impactos, mantener el equilibrio y generar el impulso necesario para caminar, correr o saltar.

La podóloga deportóloga Josefina Toscano explicó a BBC Mundo que el pie debe cumplir una doble función: ser suficientemente flexible para amortiguar las cargas y, al mismo tiempo, lo bastante rígido para impulsar el movimiento.

Un elemento clave en este mecanismo es la fascia plantar, un tejido que recorre la planta del pie y contribuye a sostener el arco plantar. Cuando pierde funcionalidad o el arco se altera, las cargas comienzan a distribuirse de manera ineficiente y otras articulaciones deben compensar ese desequilibrio.

El impacto en rodillas, caderas y espalda

Los especialistas destacan que el pie es el primer eslabón de la llamada cadena cinética del movimiento. Por eso, cuando no funciona correctamente, las consecuencias pueden sentirse mucho más arriba.

Un apoyo inestable puede modificar la posición de los tobillos, alterar la alineación de las rodillas y afectar la mecánica de las caderas e incluso de la columna vertebral. Según Toscano, muchas molestias que aparecen en otras partes del cuerpo tienen su origen en una falta de estabilidad o funcionalidad del pie.

La entrenadora de alto rendimiento Alicia García sostiene que esta situación es frecuente incluso en personas físicamente activas. Según explica, no es raro encontrar corredores o deportistas con buena condición física general, pero con dificultades para mantener el equilibrio sobre un solo pie.

Las expertas señalan que problemas como torceduras recurrentes de tobillo, sensación de inestabilidad o fatiga excesiva en las piernas pueden ser señales de que los pies necesitan fortalecerse.

Imagen generada por inteligencia artificial.

El papel del calzado

El tipo de calzado también influye en la salud de los pies. De acuerdo con las especialistas, algunos modelos con exceso de amortiguación pueden reducir la percepción del contacto con el suelo y disminuir el trabajo de determinadas estructuras musculares.

Sin embargo, aclaran que no existe un único tipo de zapato adecuado para todas las personas. Las necesidades pueden variar según la actividad que se realice, la forma del pie y la presencia de determinadas patologías.

Lo que sí recomiendan es utilizar calzado que permita el movimiento natural de los dedos y evite la compresión excesiva de la parte delantera del pie.

Tres ejercicios sencillos para fortalecer los pies

Las especialistas coinciden en que no hace falta realizar entrenamientos complejos para comenzar a mejorar la fuerza y la funcionalidad de los pies.

1. Masaje de la fascia plantar

Consiste en colocar una pelota firme debajo del pie y hacerla rodar desde los dedos hasta el talón durante aproximadamente un minuto. También puede utilizarse una botella con agua congelada para combinar el masaje con el efecto del frío.

2. Arrugar una toalla con los dedos

Con una toalla pequeña apoyada en el suelo, se debe intentar recogerla utilizando únicamente los dedos del pie. El ejercicio ayuda a activar la musculatura intrínseca y a fortalecer el arco plantar.

3. Caminar de puntillas o hacer elevaciones de talón

Caminar descalzo sobre la punta de los pies obliga a trabajar la estabilidad y la fuerza de toda la cadena posterior de la pierna. Una variante consiste en realizar elevaciones de talón sobre un escalón, subiendo y bajando de manera controlada.

Cuidado de los pies. Foto: Freepik.

Pequeños cambios, grandes beneficios

Las expertas coinciden en que la constancia es más importante que la intensidad. Dedicar apenas unos minutos al día a trabajar la movilidad, la fuerza y la estabilidad de los pies puede generar mejoras progresivas en el equilibrio, la postura y la calidad del movimiento.

Después de todo, cada paso comienza allí. Y cuando los pies funcionan bien, el resto del cuerpo suele acompañar.