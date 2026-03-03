3 ejercicios fáciles de piernas, brazos y abdomen recomendados por expertos para hacer en casa sin equipamiento

Entrenar en casa ya no es excusa. Con ejercicios de peso corporal se puede fortalecer todo el cuerpo sin máquinas ni pesas, aprovechando movimientos funcionales que también mejoran la postura y el equilibrio, explican especialistas en fitness.

Para esta rutina casera te proponemos tres ejercicios básicos —uno para cada zona clave: piernas, brazos y abdomen— que podés hacer en una habitación o en el living, y que están respaldados por entrenadores que recomiendan los beneficios de este tipo de entrenamiento sin equipamiento.

Piernas: sentadillas para fortalecer la parte baja del cuerpo

Un clásico de la calistenia, las sentadillas son uno de los mejores ejercicios de piernas que podés hacer en casa, ya que trabajan los cuádriceps, glúteos y músculos estabilizadores sin necesidad de accesorios.

Cómo hacer una sentadilla:



Parate con los pies al ancho de los hombros. Flexioná las rodillas llevando la cadera hacia atrás, como si te fueras a sentar. Bajá hasta que tus muslos queden paralelos al piso y subí lentamente.

Repeticiones: 3 series de 10–15, descansando 30–45 segundos entre cada una.

Las sentadillas imitan patrones de movimiento cotidianos como sentarse o levantarse, por lo que fortalecen no solo las piernas sino también tu funcionalidad física general.

Si preferís una demostración visual y guía paso a paso, podés seguir este video de ejercicios en casa que incluye movimientos sin equipamiento:

Brazos: flexiones para un tren superior fuerte y funcional

Las flexiones son una de las formas más completas de entrenar los brazos, el pecho y los hombros utilizando únicamente tu peso corporal, según entrenadores y expertos.

¿Cuántas de estas podés hacer? Foto: Commons.

Cómo hacer una flexión básica:



Comenzá en posición de plancha, con las manos apoyadas a la altura de los hombros. Bajá el pecho hacia el suelo manteniendo el cuerpo en línea recta. Empujá hacia arriba hasta estirar los brazos.

Repeticiones: 3 series de 8–12, ajustando según tu nivel.

Si hacerlas en el piso resulta difícil al principio, podés apoyar las manos sobre una mesa o el borde de una silla estable para disminuir la intensidad hasta ganar fuerza.

Abdomen: planchas para activar el core sin moverte del lugar

La plancha es un ejercicio isométrico que fortalece el abdomen, la zona lumbar y los músculos estabilizadores, y se puede hacer parado o en el suelo sin ningún implemento.

Imagen generada por inteligencia artificial.

Cómo hacer una plancha frontal:



Apoyá los antebrazos y las puntas de los pies en el suelo. Mantené el cuerpo recto como una tabla, apretando el abdomen. Intentá sostener 30 segundos y progresá hasta 60 segundos.

Series: 3, con descansos breves entre cada una.

Este ejercicio mejora la estabilidad del core y ayuda a mantener mejor postura también en actividades diarias, como estar sentado o levantar objetos.

Consejos para integrar estos ejercicios

Los especialistas señalan que los ejercicios de cuerpo completo que no requieren equipamiento pueden formar la base de una rutina sólida, siempre que se respeten la técnica y la progresión individual.



Calentá unos minutos antes de empezar con movimientos articulares y respiración.

Combiná estos ejercicios en una sesión de 15–20 minutos, repitiendo el circuito 2 o 3 veces.

Progresá gradualmente: aumentá repeticiones o tiempo de plancha conforme ganes fuerza y resistencia.

Si querés seguir una rutina guiada para piernas, abdomen y brazos desde casa, también podes usar este video de entrenamiento en YouTube:

Con constancia y buena técnica, podés construir fuerza y tono muscular sin moverte de tu casa ni gastar en equipamiento costoso.