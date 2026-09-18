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Vacaciones de primavera en familia: un misterio por resolver en el jardín del Museo Zorrilla

El martes 22 de setiembre, el Museo Zorrilla invita a niños y familias a convertirse en detectives botánicos y buscar las pistas que dejaron las plantas del jardín. La actividad es gratuita, pero con inscripción previa.

El País
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18/09/2026, 12:00
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Foto: Instagram Museo Zorrilla
Foto: Instagram Museo Zorrilla

Durante las vacaciones de setiembre, el Museo Zorrilla en Montevideo propone una actividad para explorar el jardín desde una mirada diferente.

Se trata de “Detectives botánicos: El misterio del Jardín secreto”, un taller pensado para familias con menores a partir de 6 años.

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La propuesta parte de una historia: con la llegada de la primavera, las plantas del jardín del museo comenzaron a despertarse y dejaron distintas pistas para poner a prueba la capacidad de observación de quienes participen. La misión será seguir esas señales y descifrar el mensaje escondido en el jardín.

El taller se realizará el martes 22 de setiembre a las 14:30 horas y tendrá una duración de una hora y media. Todos los materiales necesarios estarán incluidos.

La actividad es gratuita y tiene cupos limitados, por lo que requiere inscripción previa. Para anotarse es necesario escribir a info@museozorrilla.gub.uy e indicar el nombre y la edad de cada participante.

El encuentro será en el Museo Zorrilla, ubicado en José Luis Zorrilla de San Martín 96.

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