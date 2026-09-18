Vacaciones de primavera en familia: un misterio por resolver en el jardín del Museo Zorrilla

Durante las vacaciones de setiembre, el Museo Zorrilla en Montevideo propone una actividad para explorar el jardín desde una mirada diferente.

Se trata de “Detectives botánicos: El misterio del Jardín secreto”, un taller pensado para familias con menores a partir de 6 años.

La propuesta parte de una historia: con la llegada de la primavera, las plantas del jardín del museo comenzaron a despertarse y dejaron distintas pistas para poner a prueba la capacidad de observación de quienes participen. La misión será seguir esas señales y descifrar el mensaje escondido en el jardín.

El taller se realizará el martes 22 de setiembre a las 14:30 horas y tendrá una duración de una hora y media. Todos los materiales necesarios estarán incluidos.

La actividad es gratuita y tiene cupos limitados, por lo que requiere inscripción previa. Para anotarse es necesario escribir a info@museozorrilla.gub.uy e indicar el nombre y la edad de cada participante.

El encuentro será en el Museo Zorrilla, ubicado en José Luis Zorrilla de San Martín 96.