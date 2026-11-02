Nahuel Pennisi dará un concierto a beneficio de Fundación Jazmín en Montevideo

El músico argentino Nahuel Pennisi se presentará el próximo 9 de noviembre, a las 18:30, en Movie de Montevideo Shopping, en un concierto a beneficio de Fundación Jazmín.

El espectáculo, pensado para disfrutar en familia, contará también con la participación del coro infantil Giraluna.

Fundación Jazmín nació el 16 de junio de 2015 con el objetivo de promover la inclusión de todos los niños en el espacio público, contemplando sus diferentes capacidades. A través de esa experiencia, la organización busca contribuir a una transformación de la sociedad y fomentar espacios en los que todos puedan participar.

Las entradas para el concierto pueden adquirirse a través del sitio web de la fundación, y en los complejos de Movie.

Quienes no puedan asistir también tienen la posibilidad de colaborar mediante una donación a través de la web de Fundación Jazmín.