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El País Bienestar Descanso Viajes y paseos

Nahuel Pennisi dará un concierto a beneficio de Fundación Jazmín en Montevideo

El espectáculo será el 9 de noviembre en Movie de Montevideo Shopping y contará con la participación del coro infantil Giraluna. La recaudación será destinada a apoyar la labor de la fundación, que promueve la inclusión de niños con diferentes capacidades en los espacios públicos.

El País
El País
02/11/2026, 12:00
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Nahuel Pennisi . Foto: Difusión
ENTREVISTA CON EL CANTANTE NAHUEL PENISSI . FOTOS MARCELO GOMEZ .
MARCELO GOMEZ

El músico argentino Nahuel Pennisi se presentará el próximo 9 de noviembre, a las 18:30, en Movie de Montevideo Shopping, en un concierto a beneficio de Fundación Jazmín.

El espectáculo, pensado para disfrutar en familia, contará también con la participación del coro infantil Giraluna.

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Fundación Jazmín nació el 16 de junio de 2015 con el objetivo de promover la inclusión de todos los niños en el espacio público, contemplando sus diferentes capacidades. A través de esa experiencia, la organización busca contribuir a una transformación de la sociedad y fomentar espacios en los que todos puedan participar.

Las entradas para el concierto pueden adquirirse a través del sitio web de la fundación, y en los complejos de Movie.

Quienes no puedan asistir también tienen la posibilidad de colaborar mediante una donación a través de la web de Fundación Jazmín.

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