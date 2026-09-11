La travesía en Sudamérica que se metió en el top 10 de destinos emergentes para visitar en 2027

La operadora de tours de viajes sostenibles Intrepid Travel publicó su lista anual “Not Hot List”, donde presenta su top 10 de destinos emergentes para hacer turismo. Este año, la Carretera Austral en Chile se quedó con el puesto número 9 del ranking por ser uno de los atractivos naturales y culturales más valiosos de la región.

Según resalta Intrepid Travel, “mientras el número de visitantes sigue disparándose en unos pocos destinos emblemáticos, muchos otros lugares igualmente fascinantes pasan desapercibidos para el turismo convencional”. Por eso, esta selección de lugares menos conocidos busca animar a los viajeros a mirar más allá de los lugares más concurridos.

“Esta iniciativa pretende transformar el debate sobre dónde y cómo viajamos, inspirando a las personas a explorar lugares donde el turismo puede generar beneficios significativos para las comunidades, economías y culturas locales”, apunta el ranking.

Carretera Austral de Chile, destino a visitar en 2027

La lista de Intrepid Travel sumó a su lista de recomendaciones para viajar en 2027 a la Carretera Austral —o ruta 7—, en Chile, "uno de los secretos mejor guardados de Sudamérica".

"Este viaje por tierra atraviesa la región de Aysén, en el sur de Chile. Es una aventura hecha a medida en toda regla: más allá de la emoción de la conducción en sí, uno puede detenerse para practicar senderismo, kayak y pesca con mosca, disfrutar de la gastronomía local, recorrer parques nacionales y visitar glaciares emblemáticos, todo ello lejos de las multitudes turísticas", detalla el ranking.

"En comparación con el popular parque Torres del Paine o la icónica Ruta 40 que pasa por El Chaltén, este rincón de la Patagonia norte ofrece un espacio privilegiado para desconectar y respirar hondo", subraya.

Carretera Austral en Chile

¿Cómo ir desde Uruguay a la Carretera Austral de Chile?

No hay una sola forma para ir desde Uruguay hasta la Carretera Austral de Chile, ya que es una ruta de más de 1.200 km que va desde Puerto Montt hasta Villa O’Higgins.

Una opción sería volar desde Montevideo a Santiago y desde ahí tomar un vuelo a Puerto Mont, el comienzo clásico de la ruta; la otra gran puerta de entrada es Balmaceda, cerca de Coyhaique.

El top 10 de destinos emergentes 2027

Los 10 destinos de la lista "Not Hot List" fueron escogidos con base en la red mundial de líderes locales y expertos en destinos de Intrepid, así como en investigaciones independientes. Se tuvieron en cuenta tres aspectos claves:

que los destinos tuvieran escaso reconocimiento y bajo número de visitantes en comparación con destinos cercanos o similares

la capacidad para acoger a un número creciente de visitantes de manera responsable

nuevas iniciativas, mejora de la conectividad, grandes eventos, lanzamientos o desarrollos de infraestructura que ofrezcan a los viajeros una razón de peso para visitar el lugar en 2027

Con esto sobre la mesa, estos fueron los 10 lugares elegidos para visitar en 2027:

Reserva Nacional de Samburu, Kenia Mestia, Georgia Tierras Altas del Norte, Jordania Whitehorse, Canadá Alonnisos, Grecia Dili, Timor Oriental Sendero Pekoe, Sri Lanka Liepāja, Letonia Carretera Austral, Chile Dalsland, Suecia