Turismo 360 llega a Kibón con shows gratis, un paseo gastronómico y recorridos guiados por Montevideo

La tercera edición de Turismo 360 comenzó ayer y seguirá hasta mañana en el Kibón de la rambla de Montevideo.

El evento, que consiste en un intercambio de conocimientos sobre la materia a nivel regional, contará con varios tipos de actividades culturales.

Hoy a la tarde, por ejemplo, habrá distintas propuestas con entrada gratuita. A las 14.00 se presentará la Banda Groove, a las 15.15 será el turno de Paulina Castro; a las 16.30 tocará Fede Scagnoli y a las 17.45 Juli Silberberg.

Mañana a las 14.30 Leonsio dará un show, a las 16.00 se presentará la Rueda de Candombe y a las 17.30 Lucho Peligro y Frany Jones.

A su vez, habrá una feria gastronómica durante los dos días con más shows en el escenario interior que incluye danzas típicas gallegas, ballet folklórico y Folclore juvenil del Ballet Nacional del Sodre.

Mañana de 11.00 a 12.30 en Kibón, distintos viajeros darán una charla sobre sus experiencias.

Más allá del Kibon, distintos municipios de la ciudad ofrecerán opciones para disfrutar en el marco de Turismo 360.

Hoy a las 11.00, en el municipio E habrá un tour literario a pie que relacionará espacios con distintos autores y obras literarias uruguayas. El punto de encuentro es en Avenida Italia y la calle Alto Perú. Finalizará con un picnic en la Plaza de los Olímpicos.

A las 16.00, el municipio C dará un recorrido por a pie en el que se visitará el Rosedal —el punto de partida—y el Jardín Botánico.

Al igual que todos los meses, el Municipio B recibirá visitas en el marco del Paseo Sur y Palermo de 14.00 a 19.00, en una edición especial de Turismo 360.

Mañana a las 10.00 en el Municipio CH, habrá un Caminatour por La Mondiola que finalizará con un show. El punto de reunión será el cartel de Montevideo en el Kibón.