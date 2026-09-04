Paseo Barrio Sur y Palermo en setiembre: shows con entrada gratis, talleres, muestras y desfile de comparsas

Mañana se celebrará una nueva edición de Paseo Barrio Sur y Palermo, propuesta articulada por vecinos, colectivos y organizaciones sociales de la zona. La jornada se integrará a las actividades de la Feria Internacional de Turismo 360.

La jornada, gratuita y para todo público, iniciará a las 12.00 en la Escuela de Industrias Gráficas de UTU (Durazno 1577 esquina Salto), que abrirá sus puertas con recorridas por talleres de impresión y encuadernación y difundirá su oferta educativa.

Allí a las 13.00, el artista visual e ilustrador Nino Fernández brindará la charla abierta La mirada del libro. Ganó el primer premio del Premio Nacional de Ilustración por El planeta en rojo.

A partir de las 14.00, la propuesta se trasladará a Isla de Flores. En la Sala Espacio Palermo (Isla de Flores 1631) habrá un conversatorio sobre tango con Milton Santana y Hugo Lettieri, y en Isla de Flores y Ansina se verá una feria de emprendimientos locales.

La agenda seguirá en ese cruce con Tango Queer, a las 15.00; un trío de tango en vivo, a las 15.30; y una rueda de candombe en el escenario central, a las 16.00.

A las 16.30 partirá desde Isla de Flores y Minas el recorrido turístico gratuito Latido Afro. Media hora después, en la Casa de la Cultura Afrouruguaya (Isla de Flores 1645 esquina Minas) habrá una visita guiada por la exposición colectiva Memoriarios, curada por Luis López Jubin.

A las 17.30, desde Isla de Flores y Santiago de Chile, desfilarán Cuareim 1080, Batea de Tacuarí y La Facala.

El cierre será a las 17.45 en la Casa de la Cultura Afrouruguaya con la presentación de 4 RRRRs: Reconocimiento, Respeto, Resiliencia, Resistencia - Solito con mi tambor, espectáculo de Miguel Acosta dirigido por Sandrita Guimaraens.

La jornada es coorganizada por la Intendencia de Montevideo, el Municipio B, los concejos vecinales 1 y 2 y una red de colectivos e instituciones de la zona.