Impulso 360 llega al WTC con una jornada clave para mujeres que buscan emprender, conectar y crecer

El próximo sábado 14 de noviembre, las instalaciones del World Trade Center (WTC) de Montevideo recibirán una nueva edición especial de Impulso 360, una iniciativa liderada por la comunidad Entre Chicas que busca consolidarse como un espacio de aprendizaje, sinergia y proyección para emprendedoras locales.

Bajo la consigna de conectar, inspirar y crecer, la jornada propone una experiencia integral enfocada en brindar herramientas prácticas, conocimientos aplicados e instancias estratégicas para ampliar la red de contactos. La propuesta está dirigida tanto a mujeres que lideran proyectos en marcha como a quienes buscan estructurar nuevas ideas de negocio y potenciar su propuesta de valor.

La actividad se desarrollará entre las 10 y 14 horas. Además de un desayuno compartido pensado para afianzar el intercambio directo, la jornada incluirá un espacio de exposición donde las participantes podrán dar a conocer sus productos y servicios.

Ejes temáticos e invitadas especiales

El programa académico y práctico de esta edición abordará aspectos clave para la gestión y el desarrollo integral de los proyectos:



Finanzas para emprender : A cargo de la economista Nataly Castro , quien ofrecerá pautas claras para la organización financiera, optimización de costos y sostenibilidad económica del negocio.

: A cargo de la economista , quien ofrecerá pautas claras para la organización financiera, optimización de costos y sostenibilidad económica del negocio. Protocolo y etiqueta global : A cargo de Elisabeth López , especialista en imagen e interacción profesional, enfocado en el desarrollo de una presencia estratégica que abra oportunidades comerciales.

: A cargo de , especialista en imagen e interacción profesional, enfocado en el desarrollo de una presencia estratégica que abra oportunidades comerciales. Marketing digital y ventas: A cargo de Clau Cafferatta, enfocada en estrategias de visibilidad, atracción de clientes y crecimiento en canales digitales.

Cierre especial: Feng Shui y energía de abundancia

El encuentro contará además con un bloque exclusivo dedicado al Feng Shui aplicado al entorno emprendedor, a cargo de Tatiana Balostro, columnista de Bienestar.

Durante su intervención, que marcará el cierre de la jornada, Balostro compartirá criterios prácticos para armonizar los espacios de trabajo, acompañar los objetivos corporativos mediante la distribución del entorno y activar la energía de abundancia en los proyectos. La actividad incluirá un ejercicio dinámico para que las asistentes aprendan a diagnosticar sus ambientes laborales desde una perspectiva renovada.

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