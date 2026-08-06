Divercine 2026 en Montevideo trae cine internacional, talleres y actividades gratuitas durante el mes de agosto

La Intendencia de Montevideo (IMM), en apoyo con Montevideo Audiovisual, anunció la 35ª edición del Festival Internacional de Cine para Niñas y Niños, una propuesta que busca acercar obras audiovisuales a chicos de 4 a 12 años.

Para este 2026, se realizará bajo el lema Divercine en Movimiento, el mundo en una mochila y tendrá como eje la movilidad humana.

La iniciativa tiene como principal objetivo la promoción de contenidos de calidad en cuanto a obras audiovisuales provenientes de diversas partes del mundo. A su vez, se busca generar el encuentro con diversas historias, culturas y formas de expresión.

Afiche oficial de Divercine 2026 Foto; Sitio oficial de Divercine

Cuándo se dará el Festival de Cine para Niñas y Niños por parte de la IMM

El calendario fijado para esta nueva edición del festival está disponible desde el sábado 1° de agosto hasta el sábado 29 de agosto inclusive.

Sus programaciones se dividen por edades, separando de 4 a 6 años, de 7 a 9 años, y de 10 a 12 años.

Para la categoría de los más chicos, hay una programación de cortometrajes principalmente animados y ficcionales que abordan temas sobre la curiosidad, la amistad y la exploración de nuevos mundos. Teniendo, en la mayoría de los casos, una duración aproximada de 43 minutos.

En el caso de los niños de 7 a 9 años, hay una serie de cortometrajes de un aproximado de 61 minutos en cada uno de los casos, que están centrados en temas como la aventura, fantasía y el humor, enfocándose en las diversas formas de ver el mundo y el relacionamiento con los demás.

Mientras que para la categoría que abarca a los más grandes, los temas están centrados en temas como la identidad, la diversidad, la familia y la relación con el entorno, en cortometrajes que tienen una duración aproximada de 54 minutos cada uno.

Programación del Festival de Cine para Niñas y Niños por parte de la IMM

Sábado 22 – 16:00 horas – Centro Cultural España

Sábado 29 – 14:00 horas – Sala Lazaroff

Sábado 29 – 17:00 horas – Centro Cultural Río y Palmas de San Ramón

Sábado 29 – 19:30 horas – Centro Cultural y Museo Casa de Artigas

Programa 7 a 9 años

Sábado 8 – 12.30 horas – Casa de la Cultura del Prado

Sábado 8 – 16:00 horas – Centro Cultural España

Domingo 9 – 16:00 horas – Cinemateca

Domingo 9 – 16:00 horas – Centro Cultural Florencio Sánchez

Jueves 13 – 10:00 y 14:00 horas – Sala Zitarrosa

Jueves 13 – 14:00 horas – Sala Lazaroff

Sábado 15 – 14:00 horas – Sala Lazaroff

Sábado 15 – 14:30 horas – Centro Cultural Suárez

Domingo 16 – 16:30 horas – Centro Cultural Julia Arévalo

Sábado 22 – 16:00 horas – Centro Cultural Pque. del Plata

Domingo 23 – 16:00 horas – Cinemateca

Domingo 23 – 17:00 horas – Sala Experimental de Malvín

Domingo 23 – 17:00 horas – Centro Cultural La Experimental

Sábado 29 – 16:00 horas – Balcón del Cerro

Programa de 10 a 12 años

Viernes 7 – 18.30 horas – Centro Cultural Salinas

Sábado 15 – 16:00 horas – Centro Cultural España

Domingo 16 – 16:00 horas – Cinemateca

Qué otras actividades habrá en el Festival de Cine para Niñas y Niños por parte de la IMM

Dentro del sábado 8 y domingo 9 de agosto además, se realizará un taller gratuito para el desarrollo de cortometrajes para audiencias infantiles. Este estará a cargo de la realizadora visual, guionista e investigadora argentina Aldana Dahalde.