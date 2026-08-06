Divercine 2026 en Montevideo trae cine internacional, talleres y actividades gratuitas durante el mes de agosto
El organismo capitalino confirmó la distribución del calendario para todo el mes de agosto con funciones que se desarrollarán en diversos centros culturales y salas de la intendencia.
La Intendencia de Montevideo (IMM), en apoyo con Montevideo Audiovisual, anunció la 35ª edición del Festival Internacional de Cine para Niñas y Niños, una propuesta que busca acercar obras audiovisuales a chicos de 4 a 12 años.
Para este 2026, se realizará bajo el lema Divercine en Movimiento, el mundo en una mochila y tendrá como eje la movilidad humana.
La iniciativa tiene como principal objetivo la promoción de contenidos de calidad en cuanto a obras audiovisuales provenientes de diversas partes del mundo. A su vez, se busca generar el encuentro con diversas historias, culturas y formas de expresión.
Cuándo se dará el Festival de Cine para Niñas y Niños por parte de la IMM
El calendario fijado para esta nueva edición del festival está disponible desde el sábado 1° de agosto hasta el sábado 29 de agosto inclusive.
Sus programaciones se dividen por edades, separando de 4 a 6 años, de 7 a 9 años, y de 10 a 12 años.
Para la categoría de los más chicos, hay una programación de cortometrajes principalmente animados y ficcionales que abordan temas sobre la curiosidad, la amistad y la exploración de nuevos mundos. Teniendo, en la mayoría de los casos, una duración aproximada de 43 minutos.
En el caso de los niños de 7 a 9 años, hay una serie de cortometrajes de un aproximado de 61 minutos en cada uno de los casos, que están centrados en temas como la aventura, fantasía y el humor, enfocándose en las diversas formas de ver el mundo y el relacionamiento con los demás.
Mientras que para la categoría que abarca a los más grandes, los temas están centrados en temas como la identidad, la diversidad, la familia y la relación con el entorno, en cortometrajes que tienen una duración aproximada de 54 minutos cada uno.
Programación del Festival de Cine para Niñas y Niños por parte de la IMM
- Sábado 22 – 16:00 horas – Centro Cultural España
- Sábado 29 – 14:00 horas – Sala Lazaroff
- Sábado 29 – 17:00 horas – Centro Cultural Río y Palmas de San Ramón
- Sábado 29 – 19:30 horas – Centro Cultural y Museo Casa de Artigas
Programa 7 a 9 años
- Sábado 8 – 12.30 horas – Casa de la Cultura del Prado
- Sábado 8 – 16:00 horas – Centro Cultural España
- Domingo 9 – 16:00 horas – Cinemateca
- Domingo 9 – 16:00 horas – Centro Cultural Florencio Sánchez
- Jueves 13 – 10:00 y 14:00 horas – Sala Zitarrosa
- Jueves 13 – 14:00 horas – Sala Lazaroff
- Sábado 15 – 14:00 horas – Sala Lazaroff
- Sábado 15 – 14:30 horas – Centro Cultural Suárez
- Domingo 16 – 16:30 horas – Centro Cultural Julia Arévalo
- Sábado 22 – 16:00 horas – Centro Cultural Pque. del Plata
- Domingo 23 – 16:00 horas – Cinemateca
- Domingo 23 – 17:00 horas – Sala Experimental de Malvín
- Domingo 23 – 17:00 horas – Centro Cultural La Experimental
- Sábado 29 – 16:00 horas – Balcón del Cerro
Programa de 10 a 12 años
- Viernes 7 – 18.30 horas – Centro Cultural Salinas
- Sábado 15 – 16:00 horas – Centro Cultural España
- Domingo 16 – 16:00 horas – Cinemateca
Qué otras actividades habrá en el Festival de Cine para Niñas y Niños por parte de la IMM
Dentro del sábado 8 y domingo 9 de agosto además, se realizará un taller gratuito para el desarrollo de cortometrajes para audiencias infantiles. Este estará a cargo de la realizadora visual, guionista e investigadora argentina Aldana Dahalde.
El taller se desarrollará en el Museo Torres Garcia, en la calle Sarandí 683. Las inscripciones se podrán realizar mediante el sitio web oficial de Divercine.
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