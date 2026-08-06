Atención padres: qué regalar este Día del Niño para promover la salud mental de los niños

El Día del Niño suele estar asociado a juguetes, tecnología y listas de deseos cada vez más largas. Sin embargo, los regalos más valiosos no siempre son los más caros ni los más llamativos. Muchos de ellos tienen algo en común: estimulan la creatividad, fortalecen los vínculos, favorecen la autonomía y ayudan a desarrollar habilidades emocionales que acompañarán a los niños durante toda la vida.

El juego sigue siendo una de las principales herramientas de aprendizaje en la infancia. A través de él, los niños aprenden a resolver problemas, tolerar frustraciones, expresar emociones, negociar con otros y desarrollar su imaginación. Por eso, más que pensar únicamente en qué objeto comprar, vale la pena preguntarse qué experiencias, habilidades o momentos puede generar ese regalo.

Los juegos de mesa son una excelente forma de combinar diversión con aprendizaje. Además de estimular funciones cognitivas como la atención, la memoria y el razonamiento, obligan a esperar turnos, respetar reglas, manejar la frustración cuando se pierde y celebrar los logros de los demás.

Otra opción es ir por la creatividad, que ayuda a desarrollar flexibilidad mental, autoestima y capacidad para encontrar soluciones originales a los problemas. Algunas ideas son: sets de acuarelas o pintura, arcilla o cerámica para modelar, bloques de construcción abiertos (como LEGO o similares), cuadernos para journaling o escritura creativa, kits de ciencia o experimentos e instrumentos musicales.

Además, regalar un libro puede ser una forma de cuidar la salud mental. La lectura mejora el lenguaje, la concentración y la empatía, ya que permite ponerse en el lugar de otros personajes y comprender distintas emociones. Más allá del libro elegido, el mayor beneficio aparece cuando un adulto comparte la lectura, conversa sobre la historia y hace preguntas que invitan a reflexionar.

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El movimiento también es una inversión en bienestar emocional. La actividad física favorece la liberación de sustancias asociadas al buen estado de ánimo, mejora el sueño, reduce el estrés y fortalece la autoestima. Una bicicleta, una pelota, un monopatín, una cuerda para saltar, un kit de jardinería o elementos para explorar la naturaleza pueden convertirse en una invitación a salir de casa y moverse más.

Finalmente, muchas veces, el mejor regalo no ocupa lugar en un estante. Una salida al teatro, una visita a un museo interactivo, una tarde de cocina juntos, una excursión por la naturaleza, entradas para un espectáculo infantil o un taller artístico pueden convertirse en recuerdos mucho más duraderos que muchos juguetes.

Las experiencias compartidas fortalecen el apego, favorecen la comunicación y generan emociones positivas que los niños suelen conservar durante años.

Más allá del regalo elegido, especialistas coinciden en que uno de los factores que más influye en el bienestar infantil sigue siendo el tiempo compartido con los adultos de referencia. A veces, un rompecabezas armado en familia, una tarde cocinando juntos, una caminata sin apuros o una hora dedicada exclusivamente a jugar generan un impacto mucho mayor que acumular juguetes.