¿Cuándo es el Día del Centro en agosto de 2026?: jornadas de descuentos por el Día del Niño

El Día del Centro ha definido su calendario para agosto de 2026. Tal cuál sucede en todos los meses del año, se trata de una oportunidad de descuentos en locales de todo tipo dentro de la zona céntrica de Montevideo.

La actividad incluye la participación de una gran cantidad de comercios adheridos que comprenden los barrios Centro, Cordón y Ciudad Vieja. Contando con la particularidad de realizarse horas antes del comienzo de un nuevo Día del Niño.

Paseo Centro, principal promotor de estas jornadas, informó que para el próximo mes el Día del Centro se realizará el jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de agosto en lo que describe como “el mayor paseo de compras a cielo abierto de Montevideo” en su página web .

Niño sentado en su silla de seguridad dentro de un auto Foto: Gemini

¿Cuándo hay estacionamiento tarifado gratis en el Día del Centro de agosto de 2026?

Al mismo tiempo, la Intendencia de Montevideo (IMM) continuará aplicando el sistema especial de estacionamiento tarifado para los Días del Centro. Los vehículos que se estacionen en una zona tarifada durante algunos de estos días, tendrán la posibilidad de obtener 3 horas seguidas de tras la primera compra del día, aclara el organismo.

Para participar de este beneficio se recomienda solicitar un ticket de estacionamiento al momento de la compra. Tras la finalización del estacionamiento, el ticket no tendrá costo, siempre y cuando no se exceda las horas en cuestión.

A pesar de ser gratuito, se indica notificar del estacionamiento del vehículo en las diversas formas de adquirir el tarifado.

¿Qué actividades hay en el Día del Centro de agosto de 2026?

Además de los descuentos realizados por parte de los comercios adheridos a estas jornadas, en estas ocasiones existen otro tipo de propuestas. Para este mes, Paseo Centro confirmó en sus redes sociales la 6° edición de Peatonal para las infancias.

La actividad se realizará el sábado 15 de agosto de 11:00 a 15:00 horas.