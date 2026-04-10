Buscan al "peor fotógrafo del mundo" para viajar gratis por Islandia y llevarse US$ 50.000

"Queremos demostrar que incluso el peor fotógrafo puede tomar fotos increíbles de Islandia. ¿Eres tú uno de ellos?". Así abre concurso la compañía aérea Icelandair, que premiará a su "fotógrafo realmente malo" con un viaje por Islandia con todos los gastos pagados y un cuantioso pago por las fotografías tomadas durante la travesía. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de abril de 2026.

La consigna es sencilla: hay que responder a seis preguntas y subir un video corto "contando las mejores (¡o peores!) fotos fallidas", detalla la web de Icelandair.

Quien sea seleccionado tendrá un premio irresistible: un viaje de 10 días por Islandia con todos los gastos pagados, además de US$ 50.000 por las fotografías, el contenido y la participación. "Tus fotos podrían aparecer en una campaña global, así que también podrías alcanzar la fama", agrega la convocatoria.

Islandia es el país líder en desarrollo sostenible. Foto de Josh Reid en Unsplash.

¿Qué requisitos hay que cumplir para ser "el peor fotógrafo" seleccionado?

Según detalla la convocatoria, para participar es imprescindible tener 21 años o más y no tener antecedentes penales. Además, el participante debe ser físicamente capaz de participar en actividades físicas y aventuras al aire libre.

Para participar, es necesario tener disponibilidad para viajar durante un máximo de 10 días en junio de 2026 y tener permiso para viajar a Islandia, el Reino Unido y Estados Unidos.

En tanto, hay una serie de criterios que califican a un turista como "un fotógrafo realmente malo", a saber:

No tienes experiencia profesional en fotografía. No tienes ningún interés especial en aprender fotografía. Te sientes cómodo usando un teléfono o una cámara básica sin pensarlo demasiado. Con frecuencia te sientes decepcionado con tus propias fotos. A veces te sorprendes cuando una foto sale bien. Te sientes cómodo compartiendo tu persona en videos y fotos. Te gusta viajar. Te gusta la gente. Estás listo para ser reconocido internacionalmente por tu estilo fotográfico único.

Nuñez, Irene

¿Qué se puede visitar en Islandia?

Islandia es uno de los destinos más impactantes del mundo gracias a su combinación única de paisajes volcánicos y glaciares. Entre sus principales atractivos se destaca el famoso Círculo Dorado, que incluye tres paradas imprescindibles: el Parque Nacional Thingvellir, donde se separan las placas tectónicas de América y Eurasia; la zona geotérmica de Geysir, con erupciones de agua caliente; y la imponente cascada Gullfoss. A esto se suman la laguna glaciar Jökulsárlón y el glaciar Vatnajökull, uno de los más grandes de Europa, que ofrecen postales únicas entre hielo y fuego.

Además, el país atrae por experiencias naturales difíciles de encontrar en otros lugares, como la observación de las auroras boreales durante el invierno, o el fenómeno del sol de medianoche en verano. La capital, Reikiavik, funciona como punto de partida para recorrer la isla y ofrece una vibrante escena cultural, museos y gastronomía local. Otros sitios destacados incluyen la playa de arena negra de Reynisfjara y el volcán Eyjafjallajökull.