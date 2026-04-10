La uruguaya que cambió de vida en Asia: de diseñadora de ropa en Montevideo a influencer de turismo en Japón

Ana Sofía Faggiani nació y se crió en Montevideo, pero desde hace cuatro años su vida tiene un tinte más oriental —y 12 horas de diferencia con su tierra natal—, tras decidir mudarse a Japón, un país en el que eligió emprender.

En Uruguay era diseñadora de modas y siempre tuvo ganas de viajar y experimentar la vida lejos de su tierra. «Siempre me llamó la atención eso: conocer un lugar distinto y encontrarme a mí misma en un entorno diferente, ponerme en una situación que fuera un desafío», contó.

En 2018 viajó a Japón de vacaciones y el país le fascinó —conoció cerca de 30 ciudades—, por lo que al regresar a Uruguay decidió estudiar el idioma nipón con la intención de volver de visita y comprender mejor a los locales.

Tiempo después llevó sus planes a un extremo: armar las valijas y mudarse a ese país que la había cautivado para estudiar el idioma inmersa en la cultura, trabajar y vivir una historia de amor. Hacía un tiempo había conocido a un joven japonés y se habían enamorado. Los motivos para elegir la isla como su nuevo hogar ya eran varios. «Soy muy intensa, me mudé de país y dije: ‘es mi oportunidad para hacer algo nuevo’», recordó.

Así dejó atrás el diseño de modas, y consiguió su primer empleo en el país en una cafetería en Tokio. Un día fue a tomar un café y vio en el mostrador un aviso que decía que el local buscaba personal; ella se ofreció y la llamaron. Ese trabajo fue su primer paso para entender el japonés, al hablar a diario con los clientes, y la cultura de trabajo local.

Su primer hogar en Japón fue la prefectura de Kanagawa, a unos 70 kilómetros al suroeste de Tokio. Poco tiempo tiempo después se mudó al centro de la capital nipona, pero acabó regresando a Kanagawa, porque el bullicio la abrumó. Esta zona le recuerda a Montevideo por su tamaño: es una ciudad chica, que los japoneses llaman «campo» (porque así llaman a las urbes más pequeñas).

Al inicio, «todo fue muy loco», recuerda. Llegó casi al final de la pandemia de coronavirus, pero debió cumplir 15 días de cuarententa en su casa y responder diariamente a una videollamada de las autoridades para mostrar que efectivamente estaba allí. «Entre eso y el jet lag, no entendía lo que estaba pasando; era como que estaba en Japón, pero a la vez no estaba. Fue confuso», explicó.

La uruguaya estudió el idioma nipón y luego emigró a Japón, donde actualmente vive y trabaja.

Redes y negocio

Ya instalada en Kanagawa, Faggiani se dio cuenta de que contarle a sus seres queridos en Uruguay cómo iba su vida resultaba difícil por la diferencia horaria —cuando ella se levantaba, ellos se acostaban—, y además eran varios los grupos de amigos y familiares con los que quería compartir su día a día.

Las redes sociales fueron su solución: abrió una cuenta de Instagram en la que se describió como una «Uruguaya en Japón», y empezó a compartir videos sobre curiosidades del país. Lo que comenzó como una forma de comunicación terminó convirtiéndose en un trabajo.

Actualmente, tiene 11.400 seguidores en Instagram. A través de esa comunidad conoció a la dueña de una agencia de turismo, quien la contactó para trabajar como guía. Esa experiencia la llevó a adentrarse en el sector, y hoy trabaja con distintas agencias gestionando sus redes sociales.

Si bien al inicio, por timidez, le costaba hacer videos, el tiempo y la construcción de comunidad la llevaron a soltarse cada vez más. Hoy, asegura, muestra «el Japón que no se ve».

Algo que identificó al contactarse con uruguayos que llegaban al país fue que, muchas veces, los circuitos turísticos excluían lugares y experiencias interesantes de Japón, más cercanos a la cultura y a la vida cotidiana en ese país. El «viaje de TikTok» incluye los sitios más icónicos, pero deja de lado otros puntos clave, comentó.

Su gusto por Japón y esa falencia en la industria del turismo llevaron a la uruguaya a plantearse la idea de emprender por primera vez. Actualmente se encuentra en pleno desarrollo de un proyecto que busca, mediante tours guiados e información, acercar a los turistas a una experiencia más fiel de ese país que la enamoró.

«Me encanta hablar con la gente y mostrar la cultura. Japón es un país muy diferente al nuestro; me gusta compartir ese lado, pero siento que no está comprendido del todo. Quiero romper esos mitos y mostrar cómo es realmente por dentro», indicó.

El proyecto, agregó, apuntaría a apoyar la economía de comunidades pequeñas, que se beneficiarían con la llegada de más visitantes.

A 18.600 kilómetros de su país natal, la uruguaya encontró su lugar en el mundo.