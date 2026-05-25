Abrir el hogar al mundo: AFS busca familias anfitrionas y destaca los beneficios del intercambio cultural

Recibir a un estudiante extranjero en casa puede convertirse en mucho más que una experiencia de intercambio cultural. Para muchas familias, implica incorporar nuevas costumbres, escuchar otros idiomas, compartir la vida cotidiana desde otra perspectiva y generar vínculos que perduran más allá del tiempo de convivencia.

Con esa propuesta, AFS Programas Interculturales mantiene abierta en Uruguay la convocatoria para familias anfitrionas que quieran recibir a jóvenes de distintos países. En agosto llegarán cerca de 30 estudiantes provenientes de Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Letonia, Polonia y Turquía, que vivirán con familias uruguayas durante períodos de 3, 6 u 11 meses.

La iniciativa coincide con los resultados del informe “Familias Globales, Impacto Global”, elaborado en 2024 por AFS Intercultural Programs a partir de experiencias de más de 3.000 familias anfitrionas de 76 países.

Entre las principales conclusiones, el estudio señala que la mayoría de las familias identifica el aprendizaje cultural como el aspecto más valioso de la experiencia. También aparecen como beneficios la posibilidad de compartir las propias tradiciones y la sensación de ampliar el concepto de familia a través de los vínculos que se generan con los estudiantes.

Estudiantes. Foto: AFS Programas Interculturales

Además del intercambio cultural, el informe destaca efectos positivos en la dinámica familiar y en el desarrollo personal de quienes integran el hogar. Según los datos relevados, muchos hijos e hijas de familias anfitrionas desarrollan mayor interés por otras culturas y fortalecen habilidades vinculadas a la comunicación, la responsabilidad y la confianza personal.

Desde AFS remarcaron que la experiencia no requiere una estructura familiar específica, sino disposición para integrar al estudiante a la vida cotidiana y acompañarlo durante su estadía en el país. En Uruguay, las familias participantes cuentan con seguimiento y apoyo permanente del equipo de voluntariado y staff de la organización.

Los interesados en obtener más información pueden comunicarse por WhatsApp al 097 775 977, escribir a afs.hospedar@afs.org o ingresar a AFS Uruguay.