El límite máximo absoluto que recomiendan fijar para tu última taza de café si querés dormir bien

El consumo de café forma parte de la rutina cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, la relación entre la cafeína y la calidad del sueño sigue siendo objeto de estudio debido a los efectos que este estimulante puede tener sobre el descanso y el funcionamiento del organismo.

Diversas investigaciones han demostrado que consumir café o bebidas con cafeína durante las últimas horas del día puede alterar los ritmos circadianos, responsables de regular los ciclos de vigilia y sueño.

Los especialistas en neurobiología advierten que una ingesta inadecuada de estimulantes puede favorecer problemas como el insomnio, el sueño fragmentado y una reducción del tiempo total de descanso, situaciones que suelen repercutir negativamente en el rendimiento cognitivo, la concentración y el estado de ánimo al día siguiente.

Cómo actúa la cafeína en el cerebro

Científicos advierten que, en algunos casos específicos, retrasar la ingesta de cafeína puede ser una "receta para el desastre". Foto: Pexels.

Según la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, durante las horas en que permanecemos despiertos, el cerebro acumula una molécula llamada adenosina, cuya función es generar progresivamente la sensación de cansancio que prepara al organismo para dormir.

A medida que avanza el día, la adenosina se une a receptores específicos del cerebro y favorece la aparición de la somnolencia, un proceso esencial para lograr un descanso adecuado.

La cafeína, sin embargo, posee una estructura química similar a la de esta molécula y actúa bloqueando esos receptores. Como consecuencia, el cerebro no percibe de forma correcta el cansancio acumulado y la sensación de alerta se prolonga durante más tiempo.

De acuerdo con la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, este mecanismo puede retrasar la llegada del sueño profundo y dificultar la conciliación del sueño, incluso cuando la persona se siente físicamente cansada.

Por qué tomar café tarde puede afectar el descanso

Uno de los aspectos más importantes a considerar es que la cafeína permanece activa en el organismo durante varias horas después de su consumo.

La Fundación Nacional del Sueño señala que la vida media de la cafeína suele oscilar entre cinco y siete horas en adultos sanos. Esto significa que una parte significativa de la sustancia sigue circulando en el cuerpo muchas horas después de haber tomado una taza de café.

Por ejemplo, si una persona consume una bebida con cafeína durante la tarde, es posible que todavía conserve niveles activos del estimulante al momento de acostarse, lo que puede afectar la calidad del sueño y reducir la capacidad de alcanzar un descanso reparador.

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Cuál es la hora límite recomendada para tomar café

Las recomendaciones internacionales sobre higiene del sueño coinciden en que es conveniente evitar el consumo de cafeína durante las horas previas al descanso nocturno.

Según la Clínica Mayo, lo ideal es suspender la ingesta de bebidas estimulantes al menos seis horas antes de dormir.

De esta manera, una persona que planea acostarse a las 23:00 horas debería evitar consumir café, bebidas energéticas o cualquier otra fuente importante de cafeína después de las 17:00 horas.

Consejos para mejorar la calidad del sueño

Además de controlar el horario de consumo de café, los especialistas recomiendan adoptar hábitos que favorezcan una mejor salud del sueño:



Mantener horarios regulares para acostarse y despertarse.

Evitar el uso excesivo de pantallas antes de dormir.

Reducir el consumo de cafeína durante la tarde y la noche.

durante la tarde y la noche. Crear un ambiente oscuro, silencioso y confortable para descansar.

Limitar el consumo de otros estimulantes que puedan alterar los ritmos circadianos.

En definitiva, aunque el café puede aportar beneficios relacionados con la concentración y el estado de alerta, controlar el momento de su consumo resulta fundamental para proteger la calidad del sueño, favorecer un descanso reparador y mantener un adecuado rendimiento físico y mental durante el día.