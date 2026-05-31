Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Bienestar Vida Sana

De la taza de té verde al café americano: las diferencias en concentración de cafeína que alteran tu sistema nervioso

Aunque la cafeína reduce la fatiga y aumenta la concentración, el exceso detona alteraciones invisibles en tu rutina.

El País
El País
31/05/2026, 10:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Taza de café.jpg
Foto: Unsplash.

La cafeína es uno de los compuestos estimulantes más consumidos en el mundo debido a sus efectos sobre el sistema nervioso central. Su popularidad se debe a su capacidad para aumentar la energía, mejorar la concentración y reducir la sensación de fatiga.

Aunque el café es la fuente más conocida de cafeína, especialistas señalan que existen otras bebidas con altos niveles de este estimulante que también son utilizadas para potenciar el rendimiento físico y mental.

¿Dónde se encuentra?

Frutas de cacao.jpg
La cafeína está presente en el cacao.
Foto: Unsplash.

La cafeína está presente de forma natural en plantas como el café, el té y el cacao. Su consumo suele asociarse con beneficios relacionados con la concentración, el estado de alerta y la sensación de energía.

Además del café tradicional, actualmente existen múltiples productos que contienen cafeína, como bebidas energéticas, infusiones y preparaciones elaboradas con granos de café de alta intensidad.

Café antes de dormir una siesta: suena a contrasentido, pero hay una manera de hacerlo y que ayuda a recargar energías

Las bebidas con más cafeína

1. Té verde

Té verde.jpg
El té verde es una buena opción para la salud del hígado.
Foto: Unsplash.

El té verde contiene entre 20 y 45 miligramos de cafeína por taza. Los especialistas destacan que también aporta teína, una forma natural de cafeína presente en el té que suele relacionarse con efectos más suaves y progresivos sobre el organismo.

2. Bebidas energéticas
Las bebidas energéticas poseen altas concentraciones de cafeína y otros estimulantes. La Organización Mundial de la Salud recomienda moderar su consumo y evitar excesos, especialmente durante la noche, debido a sus efectos sobre el sueño y el descanso.

3. Café espresso

café espresso.jpg
El café espresso es una aliado.
Foto: Pixabay.

El café espresso es una de las preparaciones más concentradas de café. Se caracteriza por su sabor intenso y por contener una elevada cantidad de cafeína en poco volumen.
Además, funciona como base de bebidas populares como el flat white y el cortado.

4. Té matcha

Té matcha
Taza de té matcha.
Foto: Freepik.

El té matcha aporta entre 60 y 70 miligramos de cafeína por porción. Gracias a la presencia de L-teanina, un aminoácido natural del té, su efecto estimulante suele percibirse de manera más gradual y sostenida.

5. Flat white
El flat white contiene una cantidad elevada de cafeína debido a que generalmente se prepara con doble shot de espresso, aumentando así la concentración del estimulante.

6. Café americano
El café americano puede aportar entre 150 y 200 miligramos de cafeína, dependiendo de su preparación y tamaño. Su volumen de consumo suele incrementar significativamente la ingesta total de este compuesto.

Efectos del exceso de cafeína

Aunque la cafeína puede mejorar el estado de alerta, la concentración y el rendimiento mental, especialistas recomiendan mantener un consumo moderado.
El exceso de cafeína puede provocar:

  • Insomnio y alteraciones del sueño.
  • Ansiedad y nerviosismo.
  • Aumento de la frecuencia cardíaca.
  • Sensación de agitación o irritabilidad.

Por este motivo, expertos en salud aconsejan equilibrar el consumo de bebidas estimulantes y evitar excesos, especialmente en personas sensibles a la cafeína o con problemas relacionados con el sueño y el estrés.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Café

Te puede interesar