De la taza de té verde al café americano: las diferencias en concentración de cafeína que alteran tu sistema nervioso

La cafeína es uno de los compuestos estimulantes más consumidos en el mundo debido a sus efectos sobre el sistema nervioso central. Su popularidad se debe a su capacidad para aumentar la energía, mejorar la concentración y reducir la sensación de fatiga.

Aunque el café es la fuente más conocida de cafeína, especialistas señalan que existen otras bebidas con altos niveles de este estimulante que también son utilizadas para potenciar el rendimiento físico y mental.

¿Dónde se encuentra?

La cafeína está presente en el cacao. Foto: Unsplash.

La cafeína está presente de forma natural en plantas como el café, el té y el cacao. Su consumo suele asociarse con beneficios relacionados con la concentración, el estado de alerta y la sensación de energía.

Además del café tradicional, actualmente existen múltiples productos que contienen cafeína, como bebidas energéticas, infusiones y preparaciones elaboradas con granos de café de alta intensidad.

Las bebidas con más cafeína

1. Té verde

El té verde es una buena opción para la salud del hígado. Foto: Unsplash.

El té verde contiene entre 20 y 45 miligramos de cafeína por taza. Los especialistas destacan que también aporta teína, una forma natural de cafeína presente en el té que suele relacionarse con efectos más suaves y progresivos sobre el organismo.

2. Bebidas energéticas

Las bebidas energéticas poseen altas concentraciones de cafeína y otros estimulantes. La Organización Mundial de la Salud recomienda moderar su consumo y evitar excesos, especialmente durante la noche, debido a sus efectos sobre el sueño y el descanso.

3. Café espresso

El café espresso es una aliado. Foto: Pixabay.

El café espresso es una de las preparaciones más concentradas de café. Se caracteriza por su sabor intenso y por contener una elevada cantidad de cafeína en poco volumen.

Además, funciona como base de bebidas populares como el flat white y el cortado.

4. Té matcha

Taza de té matcha. Foto: Freepik.

El té matcha aporta entre 60 y 70 miligramos de cafeína por porción. Gracias a la presencia de L-teanina, un aminoácido natural del té, su efecto estimulante suele percibirse de manera más gradual y sostenida.

5. Flat white

El flat white contiene una cantidad elevada de cafeína debido a que generalmente se prepara con doble shot de espresso, aumentando así la concentración del estimulante.

6. Café americano

El café americano puede aportar entre 150 y 200 miligramos de cafeína, dependiendo de su preparación y tamaño. Su volumen de consumo suele incrementar significativamente la ingesta total de este compuesto.

Efectos del exceso de cafeína

Aunque la cafeína puede mejorar el estado de alerta, la concentración y el rendimiento mental, especialistas recomiendan mantener un consumo moderado.

El exceso de cafeína puede provocar:



Insomnio y alteraciones del sueño.

y alteraciones del sueño. Ansiedad y nerviosismo.

y nerviosismo. Aumento de la frecuencia cardíaca .

. Sensación de agitación o irritabilidad.

Por este motivo, expertos en salud aconsejan equilibrar el consumo de bebidas estimulantes y evitar excesos, especialmente en personas sensibles a la cafeína o con problemas relacionados con el sueño y el estrés.