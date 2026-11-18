A un año de cumplir una década como productora de La Noche de los Templos, Rosario Bianco transmite un vigor y una energía que no debe ser muy diferente al que uno imagina tenía cuando empezó, en plena pandemia.

El recorrido del próximo sábado 21 abarca 15 templos, y hay más de una novedad en los circuitos que Bianco armó para este año. Más allá de la fe que cada uno profese —o incluso si se tratara de alguien agnóstico o ateo— La Noche de los Templos es un acontecimiento que va bastante más allá de asuntos estrictamente religiosos.

Antes bien, se trata de acercarse a conocer más sobre aspectos de nuestra historia y patrimonio arquitectónico y cultural. O a saciar una eventual curiosidad acerca de tal o cual religión.

Rosario Biaco. Foto: Gentileza.

La Noche de los Templos edición 2026 está dividida en tres circuitos (A, B y C, ver recuadro) y como ya dijo su productora, hay varias novedades. “Por primera vez, se incluirán visitas a la iglesia Nuestra Señora de Lourdes y San Vicente Pallotti, que está ubicada en Paysandú 763 y Ciudadela, y también nos abrirán sus puertas la iglesia griega ortodoxa San Nicolás y la catedral católica armenia Nuestra Señora de Bzommar”.

Sobre esta última puede agregarse que el nombre —Bzommar— proviene del lugar en el cual hay un santuario mariano (o sea, un lugar de devoción a María). Esa localidad está ubicada en el Líbano, y se trata de uno de los centros históricos y espirituales más importantes de la Iglesia católica armenia, una de las iglesias católicas más antiguas del mundo ya que Armenia adoptó el cristianismo como religión oficial tan temprano como en el año 301.

Bianco acota que más allá de las novedades incluidas en esta edición, también hay varias visitas que en ediciones pasadas demostraron ser imanes para el público, como el Templo Inglés y, desde el año pasado, la Comunidad Musulmana Ahmadia Khan, que convocó a muchos visitantes.

Bianco explica que justo este año no hay una sinagoga, porque por cuestiones de agenda (un casamiento) no pudo participar. “Pero si no, siempre está. Hay otros templos que han estado en recorridos pasados y este año no están”.

Más allá de las cuestiones de agenda, Bianco resalta que La Noche de los Templos es una muestra de la convivencia de los distintos credos en suelo uruguayo.

La iglesia Nuestra Señora de Lourdes y San Vicente Pallotti. Foto: Commons.

“Es un acontecimiento en el cual se diluye la frontera dogmática para dar un paso a la curiosidad cultural. El espacio religioso se convierte en un espacio de encuentro”, dice la organizadora de un recorrido que cuenta con declaraciones de apoyo del Ministerio de Turismo y la Intendencia de Montevideo, entre otras instituciones. Pero no solo: Bianco también recibió una carta oficial de apoyo y estímulo a La Noche de los Templos del Vaticano en mayo de este año, que transmitía la bendición papal al evento.

“La Noche de los Templos es un evento que tiene varias lecturas: es cultural, patrimonial y religioso. No es solo un evento cultural solo, ni tampoco uno solo patrimonial. A su vez, tampoco es de una sola religión, sino que abarca a muchas”, detalla Bianco para ilustrar el carácter abarcador del paseo que organiza año a año y que, como ya dijo, contribuye a fomentar la convivencia y el entendimiento entre distintas religiones.

Todos los circuitos tienen recorridos que cuentan con guías, y para los que hay que abonar. Toda la información puede consultarse en el perfil de Instagram del evento o al Whatsapp 099-269 560.