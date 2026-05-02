Rosario Bianco Burgos, pionera en turismo religioso y creadora de La noche de los Templos, impulsará Caminos de Montevideo

La energía de Rosario Bianco Burgos parece infinita. Se inició como operadora turística, pero también supo aprovechar su experiencia laboral y detectó un nicho de turismo que, en su momento, nadie atendía: el religioso. Lejos de conformarse con lo estudiado, fundó la Asociación Civil La noche de los templos, organiza Peregrinajes Marianos por Europa y está en plena creación de Los caminos de Montevideo, al mismo tiempo planifica la novena edición de una jornada que invita a conocer comunidades religiosas de Uruguay.

“La Noche de los templos es una Asociación Civil que organiza todo tipo de eventos, desde recorridos turísticos, cursos o proyectos nuevos”, señaló. Y agregó: “Ahora trabajamos en la planificación de una nueva edición de La noche de los templos y también en Los caminos de Montevideo”.

La experiencia será lúdica y patrimonial e invitará a redescubrir la capital uruguaya. Los caminos de Montevideo se concibió como una plataforma cultural, educativa y turística. “La estamos ideando a través de los recorridos temáticos, está inspirada en la lógica de la Credencial del Peregrino del Camino de Santiago de Compostela”, adelantó.

El proyecto prevé que cada participante tenga una credencial personal —en formato físico y digital— donde registrará su visita y obtendrá sellos coleccionables que acrediten que ha estado en cada sitio.

“Este recorrido será lúdico, histórico y patrimonial. Daremos a conocer los primeros dos caminos el 11 de mayo, en un evento de networking que organiza la Intendencia de Montevideo”, detalló Bianco Burgos.

“Si logramos que salga tal como lo planificamos, Los Caminos de Montevideo será un proyecto muy potente, diría que único en el mundo de este tipo”, sentenció entusiasmada.

“Es un proyecto especial para Uruguay porque no solamente será temático, incluirá circuitos de museos, plazas o monumentos”, destacó y remarcó que el apoyo de organismos públicos y privados será determinante para que la idea trascienda la capital y pueda hacerse en otros departamentos.

“Para Montevideo tenemos el camino de espacios gastronómicos, arquitectura, naturaleza; varios caminos ya están ideados para que las personas conozcan la propuesta y salgan a explorar cada lugar”, detalló. Un recorrido que incluso puede realizarse a pie, un paseo que será apto para turistas o locales.

Poner en valor el patrimonio uruguayo trasciende los recorridos religiosos, aunque Rosario remarca siempre que lo que se bautiza como turismo religioso, también es cultural.

“Un dato no menor es quienes realizan el bautizado turismo religioso, gastan más que los turistas comunes”, detalló.

Rosario Bianco Burgos, creadora de La noche de los templos.

La noche de los templos 2026

La propuesta será el 21 de noviembre y este año llegará a su novena edición. Difundir el patrimonio material e inmaterial de los Templos, mostrar su diversidad religiosa y fomentar actividades culturales, son algunas de las ideas que impulsaron su creación.

“Lo importante es que las comunidades se den a conocer, reciban y muestren sus actividades, ya sea ofreciendo la actuación un coro, alimentos típicos o invitando a sus rezos, que ese día abran sus puertas y que los visitantes sean parte”, detalló. Olfato no le faltó a la creadora, en la primera edición de La noche de los templos logró convencer a siete comunidades; en 2025, en la última el número trepó a 18, entre ellas hubo católicas, anglicana, evangélica, cristiana, musulmana, judía sefaradí y de umbanda.

“Se dice que somos el país más ateo del mundo, pero que nuestro Estado no sea religioso no quiere decir que su gente lo sea”, señaló.

La diversidad religiosa también permite descubrir otras facetas de las comunidades, como el apoyo que brindan a situaciones que son más humanas que relativas a la fe.

En Montevideo hay templos espectaculares en varias las comunidades, “son obras fantásticas”. La descripción de cada sitio que se suma y puede ser visitado está en www.turismoreligioso.com.uy

El sitio cuenta con la historia de cada templo, así como también con fotografías y una ficha de información que da cuenta de su dirección y horarios de ceremonias y visitas.

“Al final lo que más me importa es acercar gente a las comunidades, no importa a cuál, sino que se sepa que están, dónde y qué hacen. Es muy gratificante saber que personas que decían nunca entré a una iglesia, ahora son parte de una comunidad”, concluyó.

Catedral de Coria. Silvana Nicola

Peregrinar santuarios marianos en Europa

Rosario Bianco Burgos no limita su actividad a Uruguay. Creó una unidad de turismo religioso en Planet Travel y realiza tours en Europa asociada a Peregrino Travel. El gran plus que ofrece es que sus viajes incluyen la compañía del sacerdote Fernando García de Ritis, párroco de la comunidad de Nuestra Señora del Socorro y San Oscar Romero (la Cruz de Carrasco).

En el itinerario mariano, peregrinación que conecta santuarios dedicados a la Virgen María, combina la devoción religiosa con el interés turístico, artístico y natural. Se incluyen destinos tales como Ávila, que guarda la historia de Santa Teresa de Ávila (Teresa de Jesús) monja fundadora de las Carmelitas descalzas. Otro punto es Fátima, donde se recorre La Gran basílica de la Santísima Trinidad, la basílica del Rosario que alberga las tumbas de los tres pastorcitos que vieron a la virgen. También se visita la aldea de Aljustrel, donde vivieron Francisco, Lucia y Jacinta. Santiago de Compostela, meta de millones de peregrinos, es parte de este itinerario que suma Covadonga, Santander, Santo Toribio de Liébana o San Sebastián de Garabandal.

El recorrido incluye los picos de Europa y la visita a Potes, uno de los pueblos más bonitos y pintorescos de España.

Catedral de Montevideo Estefanía Leal

Un cierre que determinó el inicio de su camino

“Después que cerró Mexicana Aviación, que se clausuró de un día para otro, colegas operadores de turismo argentinos me llamaron y me invitaron a sumarme a la Comisión de Turismo de la Fe en Argentina”, recordó Rosario Bianco Burgos. En el momento, ella sólo atinó a preguntarse qué haría en Uruguay con el tema, que en la vecina orilla ya se trabajaba en un ámbito mixto de públicos y privados.

Empezó a viajar a Buenos Aires cada 15 días y se sumó a estudiar y comenzó a asistir a clases. “Era otro mundo, allá tenían destinos variados, desde capital federal a Córdoba, Salta o Tucumán, todo me parecía increíble”, rememoró quien empezó a entusiasmar con la idea de crear algo en Uruguay.

El impulso inicial la llevó a hacer una Diplomatura en Turismo Religioso en el Instituto La Salle, Argentina (2014). Quien se iniciara como alumna en Argentina, luego también dictó clases en la Universidad Católica de Uruguay donde se desempeñó como docente de Turismo Místico.

“Me entusiasmé muchísimo, vi que tenemos un potencial muy grande y me puse a crear”, detalló. Lo primero que ideó, con la ayuda del párroco Falco, que estaba en la Cripta del Señor de la Paciencia, fue un Circuito Ciudad Vieja. “Conseguimos una sala en la Intendencia de Montevideo para presentar la propuesta, preparé todo y contraté un catering para algunas personas. Tenía confirmada la participación de 24 asistentes. ¡Sólo 24 personas! Estaba re triste, quería ponerme a llorar, porque decía que no iba a ir nadie. Las confirmaciones no estaban, pero el día de la presentación hubo 120 personas en el salón, todo salió maravilloso”.

A partir de entonces ya no paró e incluso tiene acciones en el interior, como investigadora y creadora del Camino de los Jesuitas que se desarrollará en Florida.

En su haber, también organizó el Primer evento binacional de turismo religioso Chuy (Uruguay) y Chuí (Brasil). Lejos de dejarlo en el pasado, planifica hacer crecer este encuentro y hacerlo extensivo a otras zonas aledañas a la frontera. “Siempre hay mucha riqueza cultural en los intercambios y queda bastante por aprender y hacer, tengo varios proyectos andando”, adelantó con orgullo.