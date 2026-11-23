Alejandro Curcio asumió la conducción de la empresa familiar a los 25 años y hoy participa en negocios vinculados a la movilidad, el desarrollo inmobiliario y la tecnología. También es un apasionado de los deportes de riesgo y ha vivido situaciones límite, entre ellas un accidente practicando kitesurf en José Ignacio y otro mientras esquiaba en Estados Unidos.

En esta primera entrega de Visión de líder, el ciclo de entrevistas de El País grabado en Cala del Yacht, Curcio conversa con Marcela Dobal sobre esas experiencias, su relación con el miedo y los aprendizajes que trasladó a su vida personal y empresarial. También habla de las decisiones difíciles, de su preocupación por transmitir lo aprendido a las nuevas generaciones y de su nuevo libro.