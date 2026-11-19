A los 25 años, Alejandro Curcio asumió la dirección de la empresa familiar Ayax, representante de Toyota y Suzuki en Uruguay. Era joven y, según reconoce, no necesariamente se sentía preparado para ocupar esa responsabilidad. La vida lo había colocado frente a un desafío que exigía escuchar, aprender, resolver y tomar decisiones. Con los años llegaron los éxitos empresariales, pero también las crisis, los fracasos y las experiencias personales que pusieron a prueba su capacidad de reinventarse.

De ese recorrido nace «CEO de tu vida». Con el prólogo del reconocido doctor, escritor y conferencista español Mario Alonso Puig, la obra reúne 51 reglas para tomar mejores decisiones, enfrentar los desafíos y aprender a liderar lo más importante: la propia vida. A través de historias reales, reflexiones y enseñanzas de distintas culturas, especialmente la japonesa, Curcio propone una mirada sobre el liderazgo que trasciende el ámbito empresarial.

«Una cosa es prepararse para vivir la vida y otra cosa es vivirla», señaló durante la presentación del libro, en un ambiente donde se disfrutó de la cordial bienvenida, la armonía y la gastronomía de Japón, donde tampoco faltó la ceremonia del sake.

En su trayectoria, Curcio atravesó momentos complejos, entre ellos la situación crítica que vivió la empresa durante la crisis de 2002 y 2003, un divorcio y problemas de salud. También construyó empresas, cerró negocios y emprendió nuevos proyectos. Experiencias que, según explicó, terminaron moldeando su manera de entender el éxito y el aprendizaje.

«Generalmente aprendemos cuando la vida nos pone contra las cuerdas», afirmó. En ese sentido, el libro no pretende ser un manual de autoayuda ni presentar verdades universales. Son distintos aprendizajes a lo largo del camino recorrido, que el autor decide compartir.

El título funciona como una metáfora. Para Curcio, todas las personas administran mucho más que una empresa: su tiempo, su mente, su cuerpo, sus emociones, sus decisiones, sus relaciones y sus responsabilidades. Ser CEO de la propia vida implica asumir la dirección de ese conjunto, sin pretender controlar todas las circunstancias.

Uno de los componentes centrales de la obra es la influencia de Japón, país que el empresario visitó durante décadas y que terminó transformando su concepción del trabajo, la excelencia, el respeto y el liderazgo. Entre los conceptos incorporados aparecen el ikigai, asociado al propósito, y el kaizen, principio de mejora continua que propone avanzar mediante pequeños cambios cotidianos.

Organizado en cinco bloques, el libro editado por Penguin Random House, a través del sello Grijalbo, propone una lectura ágil, en la que cada regla parte de una historia, desarrolla una reflexión y plantea una invitación a llevarla a la práctica. La intención es que el lector pueda avanzar capítulo a capítulo o detenerse en una regla por día. «Con entender no alcanza. La transformación comienza cuando lo que sabemos lo llevamos a la práctica», sostuvo Curcio.

La obra también aborda una dimensión que el empresario considera fundamental: el legado.

Durante mucho tiempo, explicó, pensó que dejar una herencia significaba construir patrimonio. Sin embargo, con el paso de los años comprendió que también implica transmitir valores, criterios y, especialmente, libertad. «Honrar un legado no significa copiarlo, significa tomar lo que sirve, descartar lo que ya no aplica hoy y tener la libertad de escribir el próximo capítulo», expresó.

Ese planteo resume buena parte del corazón de la publicación. El éxito profesional y la construcción de empresas pierden sentido si no existe con quién compartirlos o si el camino recorrido aleja a las personas de aquello que consideran esencial.

Por eso, Curcio espera que el lector no cierre el libro pensando únicamente en las experiencias del autor, sino que se formule sus propias preguntas: qué está haciendo con su tiempo, qué decisiones está tomando, qué relaciones está descuidando y si vive de acuerdo con sus valores.

«Ser CEO de tu vida no significa controlar todo. Significa no entregar la dirección cuando las cosas no andan bien», afirmó.

Elegir cómo responder ante las dificultades, qué valores no negociar y quiénes forman parte del entorno son algunas de las decisiones que, a su juicio, definen ese liderazgo personal.

La invitación final es a no vivir por inercia. Porque, como plantea el empresario, el tiempo transcurre de todas maneras. La diferencia está en mirar hacia atrás y reconocer una vida que simplemente ocurrió o una que, con errores, aciertos, pérdidas, cambios y oportunidades, cada uno eligió vivir.