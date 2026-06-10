Qué es y cómo funciona la ortodoncia invisible que es tendencia mundial

La ortodoncia invisible cada vez gana más terreno en la sociedad uruguaya, para quienes buscan atacar problemas o distintas cuestiones en salud bucal sin sacrificar el factor estético. Esta tecnología se basa en escaneo 3D, placas removibles y controles profesionales periódicos.

Las placas transparentes hechas a medida se cambian de forma secuencial y ejercen presión controlada para mover los dientes. Su eficacia depende de la planificación digital, el tipo de caso y, sobre todo, de usar los alineadores la mayor parte del día.

El material de estos alineadores invisibles es termoplástico, diseñado para encajar con precisión sobre los dientes y producir movimientos graduales. La Asociación Estadounidense de Ortodoncistas (AAO, por sus siglas en inglés) define su lógica de uso como varios “sets” de placas formadas a partir de la propia dentadura de cada paciente. Las correcciones ocurren de a “una fracción de milímetro” por vez, según indica la AAO.

El punto de partida es la consulta clínica con el especialista. Hay muchas marcas y centros que realizan este tratamiento, que implica escaneos 3D y la planificación de un tratamiento personalizado con controles, que varían según las necesidades de cada paciente. Las placas se suelen cambiar una vez por semana al principio y luego se espacian más en el tiempo.

Por qué la ortodoncia invisible se volvió tan popular

Este método combina estética y practicidad, lo que hizo tan popular en un tiempo acotado. Uno de los motivos que expone la AAO es que los adultos que postergaron la ortodoncia por no querer utilizar aparatos visibles hoy optan por esta alternativa.

Triay, Emilia

A su vez, los jóvenes optan por esta opción a la hora de definir qué método utilizar para la alineación dental o corrección de mordida, ya que lo ven inofensivo. Igualmente, las clínicas resaltan la importancia de seguir los cuidados y controles indicados para obtener los mejores resultados en la menor cantidad de tiempo posible.

Claves en las indicaciones de cuidado diario de los alineadores transparentes