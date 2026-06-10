Por qué recomiendan rociar vinagre en puertas y ventanas para evitar hormigas y otros insectos

El vinagre blanco es un producto habitual en la mayoría de las cocinas, pero sus usos van mucho más allá de la preparación de alimentos. En los últimos años, especialistas en mantenimiento del hogar comenzaron a recomendarlo como una alternativa sencilla para ayudar a prevenir el ingreso de algunos insectos a la vivienda.

Aunque en redes sociales suelen difundirse consejos que le atribuyen supuestas propiedades vinculadas a la limpieza energética de los espacios, los expertos sostienen que su principal utilidad está relacionada con el control doméstico de determinadas plagas, especialmente las hormigas.

Según recoge el portal especializado Homes & Gardens, profesionales del sector destacan que este producto puede convertirse en un aliado para proteger accesos como puertas, ventanas y otras aberturas por donde suelen ingresar insectos.

Cómo actúa el vinagre sobre las hormigas

Las hormigas se orientan mediante señales químicas que les permiten localizar fuentes de alimento y comunicar el recorrido al resto de la colonia. Cuando encuentran comida, dejan un rastro de feromonas que otras hormigas pueden seguir con precisión.

De acuerdo con el entomólogo Ryan Smith, especializado en control de plagas, el vinagre tiene la capacidad de interferir en ese mecanismo de comunicación.

El especialista explicó que las hormigas dependen de estos rastros químicos para desplazarse y que ciertas soluciones pueden alterar esas señales, dificultando que otros individuos encuentren el mismo camino.

Por esta razón, el objetivo del uso del vinagre no es eliminar a los insectos, sino desorientarlos y evitar que identifiquen rutas de acceso al interior de la vivienda.

Además de afectar los rastros de feromonas, el olor característico del ácido acético resulta desagradable para diversos insectos. Por ese motivo, también podría contribuir a mantener alejadas especies como arañas, mosquitos y cucarachas.

Las condiciones climáticas facilitaron la aparición de estos insectos en gran cantidad. Foto: AFP.

Cómo aplicarlo correctamente

La preparación recomendada es sencilla. Consiste en mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco y colocar la solución en un atomizador.

Una vez preparada, puede aplicarse en diferentes puntos considerados críticos para el ingreso de insectos, entre ellos:



Marcos de puertas.

Marcos de ventanas.

Grietas y pequeñas aberturas.

Zonas donde previamente se haya observado tránsito de insectos.

Los especialistas aconsejan repetir la aplicación de forma periódica para mantener el efecto repelente, especialmente durante los meses de temperaturas más elevadas, cuando la actividad de muchas plagas suele incrementarse.

Hormiga cortadora de hojas Foto: PxHere

Uno de los aspectos que más valoran quienes recurren a este método es que no requiere insecticidas ni productos específicos para el control de plagas. Por ello, algunas personas lo consideran una alternativa complementaria para reducir el uso de sustancias más agresivas dentro del hogar.

Sin embargo, los expertos aclaran que el vinagre tiene limitaciones. Su utilidad se centra en la prevención y en el control de ingresos ocasionales de insectos, pero no constituye una solución definitiva frente a infestaciones importantes.

En esos casos, recomiendan recurrir a profesionales especializados para identificar el origen del problema y aplicar un tratamiento adecuado. Mientras tanto, mantener limpios los accesos, sellar grietas y utilizar barreras preventivas como el vinagre puede ayudar a reducir la presencia de insectos dentro de la vivienda.

En base a El Tiempo/GDA