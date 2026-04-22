Pidió 30 botellas de fernet por delivery y la respuesta del repartidor lo descolocó: "No soy un flete"

Un insólito cruce entre un repartidor que trabaja para una aplicación y un joven se hizo viral en Argentina, luego de que el comprador solicitara un pedido tan numeroso como complejo de cumplir. Se trataba del encargo de 30 botellas de fernet y otras 30 botellas de refresco, según queda evidenciado en la conversación entre ambos.

La discusión comenzó cuando el repartidor le escribió al joven, llamado Franco, que no iba a poder cumplir con su pedido. "Hola Franco. No te puedo alcanzar el pedido, es muy grande y estoy en bici", explicó. A esto, el cliente contestó: "¿Qué hago?". Su repartidor decidió ser tajante y le planteó que, para empezar, no debía pedir esa cantidad tan elevada de botellas a una persona que repartía en bicicleta.

Conversación entre delivery y comprador se hizo viral. Foto: captura de pantalla de X.

El cliente no se tomó a bien la situación, pero el trabajador decidió ofrecer una solución. "Si querés cancelalo y pedilo en dos veces, yo te banco", planteó. A pesar de esto, el joven siguió parado en su posición y señaló que "ya había hecho el pedido", por lo que no le correspondía resolver la forma en la que iba a ser trasladado.

"Pedidos Ya"



Porque un usuario pidió 30 Fernets y 30 Pepsi Black y el repartidor se le plantó: "Estoy en bici, no soy un flete". pic.twitter.com/ZMBuFW9a4Q — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 16, 2026

"Claro, pero yo estoy en bicicleta, no soy un flete", señaló el repartidor. A pesar de esto, el joven no desistió en su intento y quiso mantener el pedido: "Son un par de botellas, dale que las estamos esperando". Ante esto, el repartidor le contestó que cancelara el pedido para no perder el tiempo y poder seguir trabajando, a lo que el cliente le retrucó con un "¡Por eso! Laburá".

Conversación viral entre delivery y comprador en Argentina. Foto: captura de pantalla.

Finalmente, el repartidor decidió tomarse la situación como algo humorístico y le dijo al comprador que si iba a pedir esa cantidad de bebida, por lo menos lo invitara a tomar un poco.

Conversación viral entre delivery y repartidor. Foto: captura de pantalla.

Polémica en redes sociales

La conversación entre ambos se hizo rápidamente viral en la red social X y generó todo tipo de reacciones. Algunos criticaron la postura del joven, acusándolo de "no tener empatía".

"Por un lado banco al comprador porque el negocio debería poner un límite de compra antes de la compra si solo tienen una bici. Pero por el otro lado no lo banco porque ¿quién toma fernet con Pepsi y encima sin azúcar? Ojalá no le manden nada", opinó un usuario.

"Deberían pulir más el algoritmo a la hora de asignación. Está perfecto que le dé el pedido al que tenga menos tiempo de viaje, pero luego debería emparejarse contra el que está en bici o moto. Aunque los que marcaron como moto, hoy capaz no la tienen. Detalles operativos", manifestó otro.