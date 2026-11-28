Sabrina Bahsoon, un influencer de 26 años, permaneció internada durante dos meses en un hospital psiquiátrico en Reino Unido tras presentar síntomas que fueron asociados inicialmente con un episodio psicótico. Sin embargo, nuevas pruebas médicas revelaron que padecía una enfermedad autoinmune poco común relacionada con la presencia de tumores en sus ovarios.

En una entrevista concedida a la BBC, la creadora de contenido relató cómo cambió su vida después de recibir un tratamiento psiquiátrico que no abordaba la causa de sus síntomas. También pidió que los hospitales amplíen las evaluaciones médicas de los pacientes que presentan alteraciones repentinas del comportamiento.

Los síntomas que llevaron a la influencer Sabrina Bahsoon a un hospital psiquiátrico

Los primeros síntomas aparecieron en marzo de 2026, después de que la joven grabara un video en el metro de Londres con el grupo musical femenino Flo. Esa misma noche comenzó a gritar, llorar y mantener conversaciones erráticas.

Su comportamiento cambió repentinamente durante los días siguientes. La situación llevó a sus hermanas a solicitar una ambulancia después de que la joven manifestara conductas violentas contra sí misma y publicara videos incoherentes en redes sociales.

Los médicos de urgencias consideraron inicialmente que los síntomas podían estar relacionados con el estrés y la falta de sueño, por lo que le dieron el alta con medicamentos para dormir.

Sin embargo, su condición empeoró. Bahsoon comenzó a destrozar objetos en su vivienda y manifestó tener alucinaciones, lo que derivó en la intervención de la Policía, que la trasladó esposada al hospital.

Posteriormente, fue internada en una unidad psiquiátrica, donde recibió medicamentos antipsicóticos. Según su testimonio, el tratamiento estuvo acompañado de cambios en su capacidad para comunicarse y alimentarse.

“Pasé de ser una persona llena de energía a estar completamente catatónica”, relató. “Dejé de comer, de beber. No podía hablar bien”.

Tumores en los ovarios: la causa de la enfermedad autoinmune de Sabrina Bahsoon

Ante la evolución de su estado de salud, la familia de Bahsoon, con ayuda de un neurólogo cercano a su padre, insistió en que se realizaran nuevas pruebas médicas.

Dos meses después de comenzar el tratamiento psiquiátrico, los especialistas determinaron que Bahsoon padecía encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA, una enfermedad autoinmune poco frecuente que puede provocar síntomas psiquiátricos y neurológicos.

En su caso, la condición estaba relacionada con tumores en los ovarios, conocidos como teratomas, que desencadenaron una respuesta inmunitaria contra su propio organismo.

Sabrina Bahsoon antes y después de la extracción de los tumores Foto: captura de video

En junio, la joven se sometió a una cirugía para extirpar los tumores. Tras la intervención, experimentó un cambio considerable en su comportamiento y recuperó progresivamente la capacidad de comprender lo que sucedía a su alrededor.

Desde entonces, permanece en su país natal, Malasia, donde continúa su recuperación y recibe terapia para afrontar las consecuencias de la experiencia. Sus médicos consideran que podría recuperarse por completo.

Qué es la encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA y cuáles son sus síntomas

La encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA es una enfermedad autoinmune que puede manifestarse mediante alteraciones del comportamiento, episodios psicóticos, convulsiones, confusión y pérdida de memoria.

Según la organización Encephalitis International, esta condición afecta principalmente a personas jóvenes y es más frecuente en mujeres. Aproximadamente el 40 % de los casos corresponde a menores de 18 años.

Foto: Commons.

La doctora Ava Easton, directora ejecutiva de la organización, explicó que uno de los riesgos de esta enfermedad es la rapidez con la que puede modificar el comportamiento y la personalidad de los pacientes.

“Una persona puede parecer de repente confundida, angustiada o estar experimentando psicosis cuando el problema subyacente es en realidad una inflamación de su cerebro”, afirmó la especialista.

Easton también advirtió sobre el riesgo de que la enfermedad no sea diagnosticada y destacó la importancia de reconocer sus señales de alerta.

El Tiempo/GDA