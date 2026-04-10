¿Qué es Dola? La inteligencia artificial que ya supera a ChatGPT y a Gemini en descargas en América Latina
Dola se posiciona como el nuevo asistente de IA favorito en la región. Conocé qué funciones ofrece, por qué es tan fácil de usar y cómo compite frente a gigantes como ChatGPT y Gemini.
La asistente de inteligencia artificial (IA) Dola se está utilizando cada vez más en América Latina. En países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, está siendo la aplicación de IA más descargada, tanto en Android como iOS, incluso superando a ChatGPT y Gemini.
Dola (antes llamada Cici) se introdujo en millones de celulares, gracias a una propuesta simple, amigable e intuitiva. Este asistente de IA no está respaldado por ningún gigante tecnológico como ChatGPT con OpenAI o Gemini con Google. Se trata de una empresa basada en Singapur, casi desconocida fuera de América Latina, pero que aún así está ganando terreno al estar pensada para un uso sencillo y cotidiano.
¿Para qué sirve Dola?
Dola cuenta con funciones de búsqueda, redacción y lectura con IA, cada una ofreciendo una amplia variedad de opciones para poder cubrir cualquier necesidad de los usuarios. Funciona de manera similar a otros asistentes, a través de un modelo de preguntas y respuestas. Este modelo de lenguaje (LLM) está diseñado para entender y generar textos con un lenguaje natural y cercano al usuario.
Dentro de sus funciones, ofrece opciones más avanzadas, como el chat por voz, generación de imágenes y un modo de “pensamiento profundo” para investigar temas complejos y elaborar informes sobre ellos.
Esta IA se puede usar desde el celular o la computadora, con versiones para iOS, Android, web, Windows y Mac. Como el resto de aplicaciones de IA, es gratuita para la mayor cantidad de funciones, aunque algunas más elaboradas (como la creación de imágenes) requieren suscripción.
¿Por qué usar Dola?
Lo que hizo que esta aplicación crezca y se expanda es su facilidad de uso. Desde la pantalla de inicio de Dola, se exponen todas las posibilidad de uso a través de una interfaz amigable e intuitiva. Utiliza avatares para mostrarse más "cerca" de sus usuarios y cuenta con diversas opciones de personalización, teniendo un enfoque más "humano" respecto a otras herramientas.
Dentro de sus funciones más utilizadas, está la generación de imágenes, donde esta app se muestra fuerte respecto a su competencia que se siguen perfeccionando debido al aumento de oferta en el mercado.
De este modo, Dola ofrece opciones avanzadas a través de un modelo accesible y entretenido, lo que explica su éxito en uno de los entornos más competitivos de la tecnología actual.
