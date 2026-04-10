Tratamientos, implantes de nueva generación y el uso de la IA para algo que afecta a muchos: el dolor de espalda

"Nadie está completamente a salvo: en algún momento de la vida, la mayoría de las personas experimentará dolor de espalda, una condición que puede ir desde molestias leves hasta cuadros incapacitantes. “Todos somos distintos, pero la gran mayoría de nosotros va a experimentar algún grado de dolor de espalda en algún minuto de su vida”, lamentó comunicar Ahmad Nassr, cirujano ortopédico de Clínica Mayo.

El especialista explicó que parte de las causas de esos dolores son genéticas, pero que también hay parte de causas ambientales. Y ni que hablar del paso del tiempo.

“Cuando somos jóvenes, el disco está bien hidratado, pero como parte del envejecimiento vamos perdiendo el material hidratado. Durante ese proceso, algunos vamos a experimentar pinzamiento nervioso, dolor, estenosis… todas cosas que pueden llevar a incapacidad, dolor y, como resultado, ir al médico o no trabajar”, detalló el doctor Nassr en un encuentro con periodistas latinoamericanos del que participó El País.

Las investigaciones han demostrado que el dolor lumbar es la principal causa de discapacidad en todo el mundo y que las personas mayores constituyen una de las poblaciones más vulnerables.

El cirujano aclaró que hay pequeños desgarros que son comunes, pero duran una semana o dos y se van. “Casi todos los seres humanos los vamos a tener en algún momento. Si tenemos suerte, es lo único que vamos a experimentar”, señaló.

Escoliosis

Nassr trata una amplia variedad de patologías de columna que pueden afectar la movilidad y causar dolor, entre ellas la escoliosis.

Esta patología consiste en una curvatura lateral de la columna que puede provocar problemas respiratorios. Además, hay veces que cuesta mucho diagnosticar. Existen distintos tipos de escoliosis: en niños, en adolescentes, en adultos. Y dentro de todos estos tipos hay subgrupos.

“Por lo tanto, hay que ver qué tipo de cirugía es la correcta en cada caso. Además, no todas las escoliosis necesitan cirugía, a veces solo hay que observar”, apuntó el especialista.

La técnica más común para tratar la escoliosis en niños y adultos es la fusión. La misma consiste en conectar dos o más huesos de la columna, los que cicatrizan formando un solo hueso. El procedimiento reduce el dolor, pero también limita la flexibilidad de la columna.

“Tenemos tratamientos que no se hacían comúnmente en el pasado, que ahora son más frecuentes e incluyen el anclaje de la columna. Hay dispositivos flexibles que se ponen para tratar la curvatura sin hacer una fusión. Es mínimamente invasivo y permite que la columna siga creciendo”, explicó el especialista.

Nuevos implantes

El doctor Nassr fue investigador en ensayos clínicos aleatorios y controlados que condujeron a la aprobación por parte de la Food and Drug Administration (FDA) del dispositivo de reemplazo TOPS, que estabiliza la columna al tiempo que preserva el movimiento. Puede utilizarse para tratar nervios comprimidos y la espondilolistesis, una afección en la que una vértebra se desliza sobre otra.

“Hay tipos adicionales de implantes biomecánicos que son muy, muy novedosos, pero que todavía tienen que ser aprobados por la FDA”, informó el cirujano.

La Inteligencia Artificial

Las herramientas basadas en la Inteligencia Artificial ayudan a analizar los datos clínicos para orientar decisiones terapéuticas y mejorar la planificación quirúrgica en patologías de columna. En el ámbito de la investigación, el doctor Nassr utiliza IA para evaluar mejor la salud ósea y la osteoporosis en pacientes que podrían necesitar cirugía.

Comentó que recurre a la IA para poder analizar las imágenes y todo lo que es medicina general. En la cirugía de columna, por ejemplo, lo ayuda en el análisis de las radiografías. La IA puede interpretar imágenes y detectar un tumor. “La estamos utilizando para que a los radiólogos no se les pasen por alto cosas que pueden estar en la imagen”, acotó Nassr.

También dijo que con la IA pueden predecir quién necesita fusión y su resultado. “Nos ayuda a saber cuál puede ser la corrección compensatoria o qué hacemos con el resto de la columna”, señaló.

“Yo uso IA para saber qué maniobra le hago al paciente, especialmente para la cirugía de escoliosis”, agregó.

De todas formas advirtió que, si bien es una herramienta muy buena, no es perfecta, se puede equivocar. “El cirujano todavía cuenta con la experiencia que no tiene la IA. Es la persona la que tiene que dilucidar si la información es creíble”, remarcó y agregó que la IA es tan buena como la información que se le entrega.

“Si los datos de los que depende son corruptos, le va a dar una respuesta falsa. Siempre va a responder, ya sea en forma correcta o incorrecta. Por eso hay que verificar la información. No es algo que reemplace el sentido común y el buen juicio”, insistió.

Nassr consideró que la IA representa una herramienta complementaria muy útil. En su caso, la utiliza mucho para investigar. “Puedo preguntarle a la IA cuál es la investigación más reciente respecto a tal tema y me puede hacer un resumen. En ese sentido es muy útil”, destacó.

Recomendaciones

El estilo de vida es un factor clave a la hora de padecer problemas de columna. En tal sentido, el sedentarismo es algo a combatir y, según el cirujano, produce un mayor grado de problemas discales.

“Los discos son estructuras sorprendentes, les gusta que estemos rectos, que estemos moviéndonos porque así es como reciben su nutrición. La mayor presión del disco se da cuando estamos sentados, mientras que la posición de pie o cuando se camina son mejores. Además, si se camina se queman calorías, mientras que el aumento de peso le hace más daño al disco”, indicó Nassr.

Por esta razón, el especialista insta a quienes tienen un trabajo sedentario, sentados en un escritorio, a que realicen mini pausas, se pongan de pie y se estiren.

“Al menos así están cambiando de posición con mayor frecuencia y no van a estar en una sola postura todo el día. Eso representa una gran diferencia en la salud de la espalda”, remató.

Consejo Una salsa especial de aeróbicos y pilates “Les voy a dar mi salsa especial”, dijo el doctor Ahmad Nassr al ser consultado sobre los mejores ejercicios físicos para quienes tienen problemas de columna. “Hay dos cosas que si la gente las hiciera tendría la mejor espalda y nunca necesitaría cirugía”, acotó. En primer lugar mencionó los ejercicios aeróbicos que llegan al 80% del máximo de frecuencia cardíaca para su edad, es decir esos que no permiten mantener una conversación cuando se hacen. Los aconsejó tres veces por semana, entre 30 y 45 minutos. “Mientras más ejercicio aeróbico haga, mejor va a ser la irrigación sanguínea, mejor la nutrición y se va asentir mejor porque se liberan endorfinas”, dijo. Lo segundo es practicar pilates, yoga o tai chi, ya que tienen un alto componente de fortalecimiento del core. “Los músculos de la espalda y del abdomen son los más importantes para mantener sana la columna”, destacó.