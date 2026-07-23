Cuándo sale el EA SPORTS FC 27: presentación de su nuevo tráiler y fecha de lanzamiento

La famosa empresa norteamericana Electronic Arts (EA) continúa el proceso de cuenta regresiva para el lanzamiento del nuevo EA SPORTS FC 27, popularmente conocido como FIFA 27 a pesar de que los norteamericanos y el organismo rector hayan cortado relaciones desde setiembre de 2023 luego de más de tres décadas de vínculo.

Este martes 23 de julio se conoció el primer trailer oficial de lo que será la nueva edición donde describen las principales novedades para esta temporada.

El apartado de este año saldrá, como de costumbre, en las últimas semanas de septiembre aunque aún no existe una confirmación por parte de la EA al respecto. Los rumores establecen el viernes 25 de septiembre en su versión básica, mientras quienes se hagan de las versiones Ultimate o adquieran EA Play podrán tener acceso una semana antes.

A su vez, Electronic Arts también dio a conocer los precios de la preventa del juego que está habilitada desde este jueves 23 para todas las plataformas. Las cotizaciones de las reservas del videojuego pueden variar dependiendo de sus consolas utilizadas y de la versión adquirida, ya que puede ser elegida en su versión estándar, versión ultimate y su versión ultimate plus. Las mismas podrían rondar entre los US$79, US$99 y US$149 aproximadamente.

Para qué plataformas estará disponible el EA SPORTS FC 27

PlayStation 5

PlayStation 4

Xbox Series X|S

Xbox One

PC

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

El vínculo de EA SPORTS FC 27 y su relación con Nacional

Dentro de esa edición el videojuego ofrece la posibilidad de poder jugar con más de 20.000 jugadores, más de 750 clubes y selecciones nacionales, tanto a nivel masculino como a nivel femenino. Ya que el video juego desde su versión en 2016 posee un apartado para el fútbol femenino impulsando aún más desde su versión en 2024.

A su vez, contará con más de 120 estadios disponibles, incluyendo más de 35 ligas y copas donde destacan algunas como la Premier League, la Champions League y torneos sudamericanos como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la Conmebol Recopa.

El videojuego seguiría ampliando su lista de clubes asociados para ofrecer una experiencia más realista. Estos equipos, según lo planteado por la propia empresa norteamericana, tendrán la posibilidad de obtener nuevos rostros escaneados de sus futbolistas, posibles estadios oficiales y más contenido exclusivo, como sucede en el caso de River Plate y Boca Juniors en Argentina.

Entre estos se encuentra el Nacional, único club uruguayo con quién el videojuego selló un vínculo en el año 2022, y que durante abril de este año sacó a la venta su primera camiseta digital en colaboración con Electronics Arts. Este ejemplar se vendió en las tiendas oficiales del club a pesar de no ser utilizado en ninguno de los partidos del tricolor esta temporada. Sin embargo, no se tienen novedades sobre noticias en relación con esta nueva versión.

Mayores novedades de esta nueva versión de EA SPORTS FC 27

Además de la ya conocida presentación de Kylian Mbappé como portada del videojuego para este año, se agrega “The Grounds”. Este nuevo apartado es la primera gran novedad que muestra el primer trailer presentado alrededor del juego. Un modo de mundo abierto que busca conectar el fútbol callejero con el entorno virtual. Los jugadores podrán explorar un mapa junto a otras 60 personas dentro del servidor, donde podrán personalizar su avatar, mejorar su habilidades y competir en las distintas canchas disponibles.

Esta será la primera experiencia de mundo abierto en la historia de la franquicia norteamericana y una de las apuestas más grandes en los últimos apartados.