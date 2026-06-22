Caída mundial de X deja sin servicio a millones de usuarios y bloquea el acceso a la aplicación

Desde la mañana de este lunes 22 de junio miles de usuarios de todo el mundo han reportado errores en la red social X. De momento, la plataforma está en un corte de sus servicios a nivel mundial, provocando que los usuarios no puedan ingresar a sus cuentas o tengan largas esperas en la página de inicio.

Todavía la plataforma no lanzó una comunicación oficial sobre esta caída pero ya se reportaron estas fallas por otras redes sociales como Instagram o Facebook. Se trata de un incidente repentino. Este lunes por la mañana, la red social funcionaba con completa normalidad.

Esta marcada caída ya se refleja en portales como Downdetector, donde los usuarios de distintas partes del mundo van realizando reportes con los problemas que experimentan en X. En los últimos minutos, Downdetector ha tenido un crecimiento exponencial. Entre las quejas de los usuarios se encuentran: problemas al refrescar la página central, un bucle de carga infinito o un rechazo inmediato de la conexión al ingresar por navegadores web.

Reportes de X en Downdetector. Foto: captura de pantalla de Downdetector.

Esta situación impide tanto la lectura de contenido como la publicación de nuevos mensajes. El problema persiste y aún se espera su recuperación para que los medios de comunicación y los usuarios puedan volver a hacer uso de la plataforma con naturalidad.